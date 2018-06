Maik-Kalev Kotsar: Korvpall, nagu iga spordiala, on väljund, kuidas saada paremaks inimeseks

USA-s olles suhtleb Maik perega iga nädal peamiselt Skype’i teel. “Rüblikud, nagu need väiksemad on, vahel kilkavad ekraani taga rõõmust, nii et ega rääkida eriti ei saagi,” muigab Maik-Kalev, kuid tõsineb kohe. “Utoopiline on olla eemal, kui õde-vennad kasvavad nii kiiresti. Mul on kahju, et ei saa olla nende juures ja abiks. Aga ma loodan, et vähemalt eeskujuks saan olla.” Selle tõestuseks demonstreerib Tristen oma uut, samal päeval juuksuris lõigatud soengut. See on t ä p s e l t selline nagu Maik-Kalevil. “Vaa-ta! Vaa-ta!” hõikab Tristen ja pall juba lendabki korvi – just nimelt venna eeskujul on ta usin trenniskäija.

Ruta kartus, et pesamuna Derek jääb vanemast vennast kaugeks, ei ole tõeks saanud. Maik-Kalev mäletab, et kui ta esmakordselt USAsse läks, istus väikevend alles ema süles, kõndida ega rääkida ei osanud – täitsa titt. Kui Maik-Kalev mõni kuu hiljem kodu külastas, jooksis Derek talle vastu ja juba jutustas – kümme kuud on alla kolmeaastase elus nii pikk aeg! “See oli mulle valus, et Maik-Kalev tema arengut ei näinud. Aga õnneks Derek ei võõrasta suurt venda üldse ja kui telekas mänge vaadanud oleme, tunneb ta Maik-Kalevi alati ära!” rõõmustab ema.

Suur seiklus USAs

Ruta nendib, et kuna neil pole olnud ­majanduslikult võimalik terve perega reisida, on nad lastega rääkides rõhutanud, et sporti tehes saab ka maailmas ringi rännata. Maik-Kalev käis juba 13aastasena Türgis noorte olümpial ja on korvpallurina veel paljudes maailma paikades käinud.

Maik-Kalev on USAs hästi kohanenud, omal käel elamine oli tal käpas juba Audentese keskkooli ajal, kui ta nädala sees kooli ühikas elas. Traditsioonilist ülikoolielu Maik-Kalevil USAs pole ja hooajal ta väljas ei käi. “Päeva lõpus tahad voodis pikutada, mitte pidutsema minna, vastasel juhul oleksin järgmisel päeval omadega läbi. Aga kui pole eesmärki kõrgemale jõuda, vaid tahad kulgeda samal tasemel, oleks võimalik ilmselt ka väljaskäimiste kõrvalt hakkama saada.”

Pereema Ruta tunnistab, et tema kasvatusstiil on ”piits ja präänik”­ – kommi saab sageli, kuid ka riidlemist ja nurka­panekut tuleb ette, kui ühte asja peab mitu korda üle rääkima.

Ega Maik-Kalev hästi maha istuda ei saagi, kohe on vennad platsis, kõkutavad ja turnivad mööda suurt venda.

Parajad vanusevahed

Karolin Victoria ei jää oma treenimise tempolt Maik-Kalevist väga kaugele maha. Alates viiendast eluaastast käib ta kuus korda nädalas ujumistrennis.