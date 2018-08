PERE JA KODU KAANELUGU | OTT TÄNAK: Nii hea on koju tulla!

Eesti populaarseim sportlane, ralli­äss Ott Tänak on võtnud keset kiiret augustikuud korraks hoo maha ja ootab meid külla – oma vanemate tallu, kus ta pere puhkab. Kes veel ei tea, siis Ott on pesueht saarlane, siitsamast Kärlalt pärit. “Saaremaa on teistmoodi. Meile meeldib siia tulla rahu ja teistsuguse elustiili pärast. Asjad ei juhtu siin kiiresti ja aega on,” ütleb mees.

Täpselt selline aega-on-meeleolu avaral hoovil valitsebki: on vaikne, pisipoeg Ron (1,5) põõnab kärus lõunaund, väga iseteadlik Mia (4) ajab oma tähtsaid asju. Aia taga pikutavad vilus põllumajandusühistu mullikad ja aedikus kõpsutavad ringi Oti ostetud ponid (sest lastele nad nii meeldivad!). Ringi hiilivast valgest kassist ja truult Oti sabas käivast eakast Saksa lambakoerast Bellast rääkimata.

Armastus esimesest pilgust

Tallinna tüdruk Janika sai Otiga kokku kuus aastat tagasi, kui läks Rakvere rallile seltsiks sõbrannale, kes oli tutvunud Tänaku tollase kaardilugeja Raigoga. Janika ei teadnud rallist ega Otist midagi, sestap pidi ta vahepeal lausa guugeldama, kes see Tänak on. “Otile meeldib öelda, et kui talle oli meie kohtumine armastus ­esimesest pilgust, siis mina olevat ikka pipardanud... No päris nii see polnud, klapp tekkis kohe. Hakkasime juttu rääkima, oli tore ning ma ei läinudki õhtuks tagasi Tallinna, nagu olin plaaninud,” meenutab Janika.

Ka Otil on nende tutvumine hästi meeles – lisaks kõigele muule toimus see ju rallil! “Janika tundus väga võimukas. Tal oli kõige kohta oma arvamus ja teda oli keeruline ära rääkida, et ta jääks meiega õhtut veetma. Meie vestlus sujus aga nii, et… vahel on õiget hetke lihtne ära tunda,” tõdeb Ott. Mees sõitis Rakverest kohe edasi Saksamaa rallile, aga naastes kolis otsejoones Janika juurde. Sealtpeale on 11. august Tänakute elus tähtis tärmin – sel päeval nad kohtusid ja samal kuu­päeval kaks aastat tagasi abiellusid.