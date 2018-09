VAATA | Kuidas Türgi rallil võitlev Ott Tänak kodus tütrega kihutab

Tütar Mia beebiea elus osales Ott (30) rohkem, poeg Roni sünni ajaks oli karjäär tõusuteel ja aega vähem. Janika tabab end tihti imestamast, et mõlemad lapsed on kõigele vaatamata väga issikad. “Me ei saa Otiga videokõnesidki teha, kui Ron on juures. Kui poiss näeb issit, läheb ta hulluks ja püüab telefoni iga hinna eest enda kätte krabada, nii et kõnest ei tule midagi välja,” tunnistab Janika.

“Kui kodus olen, meeldib lastele minuga olla,” nõustub Ott. “Eks sellepärast, et ma olen isa, kes kodus olles nendega muudkui mängib ja aega veedab. Ma armastan väga oma peret, aga ka tööd. Päeva lõpuks on perekond alati number üks võrreldes karjääriga. Aga et mu töö toob meile leiva lauale, pean end jagama. Mingitel hetkedel on seda keeruline teha, kuid õnneks on ka võistlusi, kuhu pere saab kaasa tulla.”

Ott räägib, et seda on silmaga näha, kuidas lapsed muutuvad ja mida nende kehakeel näitab, kui mõlemad vanemad on kodus. "Isegi kui nad pole otseselt su kõrval, vaid näiteks viie meetri raadiuses, näed, kui hästi see neile mõjub."

Ott ja Janika on lubanud Pere ja Kodu külla Oti vanematekoju, et jutustada septembrinumbri kaaneloo tarvis. Nagu tellitult, saabub nüüd aeg Tänakute rallipere uue põlvkonna etteasteks. Mia (meenutame, et ta on vaid 4!) on bagirooli istunud ja asub meile oma sõiduoskusi näitama. Käbi pole kännust kaugele kukkunud: tirtsu sõiduriista käsitsemise osavus ja kiirus panevad kulme kergitama, kui ta õunapuuaias kurve võtab. Mis pilguga ralliäss tütre sõitu vaatab? "Ükski oskus mööda külgi maha ei jookse. Et ta sellega spordi tasemel tegeleks, ma küll parema meelega ei näeks. Samas on vanemate kohus lapsi toetada, hoolimata huvidest. Tahavad nad mängida jalkat või tennist, on nende enda valik.”

Armastus esimesest pilgust

Tallinna tüdruk Janika (34) sai Otiga kokku kuus aastat tagasi, kui läks Rakvere rallile seltsiks sõbrannale, kes oli tutvunud Tänaku tollase kaardilugeja Raigoga. Janika ei teadnud rallist ega Otist midagi (tõele au andes polnud Ott siis veel nii edukas ka), sestap pidi ta vahepeal lausa guugeldama, kes see Tänak on.

“Otile meeldib öelda, et kui talle oli meie kohtumine armastus ­esimesest pilgust, siis mina olevat ikka pipardanud... No päris nii see polnud, klapp tekkis kohe. Hakkasime juttu rääkima, oli tore ning ma ei läinudki õhtuks tagasi Tallinna, nagu olin plaaninud,” meenutab Janika.

Ka Otil on nende tutvumine hästi meeles – lisaks kõigele muule toimus see ju rallil! “Janika tundus väga võimukas. Tal oli kõige kohta oma arvamus ja teda oli keeruline ära rääkida, et ta jääks meiega õhtut veetma. Meie vestlus sujus aga nii, et… vahel on õiget hetke lihtne ära tunda,” tõdeb Ott. Mees sõitis Rakverest kohe edasi Saksamaa rallile, aga naastes kolis otsejoones Janika juurde. Ott uuris Janikalt juba nende tutvuse algul, kui valmis on naine leppima tema pikkade äraolekutega.