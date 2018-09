Keegi ei rääkinud, pidin ise avastama: riidest beebimähkmetega hoiab kokku tuhat eurot ning need on nii nunnud!

Mähkmeslängist arusaamiseks läks omajagu aega. Aga laias laastus jagunevad taaskasutatavad mähked kaheks: kõik-ühes mähkmed (kasutakse tihti lühendit AIO - all in one) ja kaks-ühes mähkmed.

Need ilusad asjad, mida imetlema jäin on mähkmekatted, ning sinna sisse käivad mähkmesisud. Taskumähkme puhul lükkad mähkme sisse.

Netist kraami kokku tellides tasub olla kogu aeg valvel: kas tellid ainult mähkmekatteid või mähkmekatteid koos sisudega (ning milliste sisudega). Kuna ma polnud elus ühtegi mähet käes hoidnud, siis oli raske aru saada, mis on mis. Tellisin katse-eksituse meetodeil nii Amazonist kui ka Aliexpressist kokku erinevaid lahendusi hinnavahemikus 4-30 eurot tükk.

On ka kodumaised mähkmete veebipoode: mahkmed.eu ja opadii.ee. Esimeses on hea eestikeelne spikker, selgitamaks, mis on mis ja saab nõuandeid alustamiseks. Ka on neil üsna lai valik erinevaid tootjaid; Opadii müüb Baba+boo mähkmeid.

Olemas on ka Facebooki grupp "Riidest mähkmete KKK". Olen aru saanud, et see on Eestis peamine "mähkmegrupp". Seal saab küsida nõu teadjamatelt ning toimib ka järelturg. Info, et viimane on olemas, annab kindlasti julgust proovimiseks ja alustamiseks: kui välja ei tule, saab seal asjad maha müüa. Tõsi, kuigi palju pestud mähkmeid kiidetakse imavuse pärast, siis ma pole küll kindel, kas ostaksin kellegi teise mähet. Igatahes turg on olemas.

Seda, et info ja kasutajate hulk on tõesti Eestis veel väike näitab ka see, et loo kirjutamise hetkel oli seal grupis 850 liiget. Võrdluseks, tavalises nn ühel kuul sündinud beebide grupis on üle pooletuhande lapsevanema ning näiteks grupis, mis populariseerib lapsekandmis vahendeid on ligi 9000 liiget. Seega mähkmeteemal on Eestis kasvuruumi.

Riidest mähkmete kohta saab lugeda ka Malluka blogist: mähkmete kohta uurima hakates olid mitmed minu tuttavad nendest kuulnud läbi tema.

Esimesed kobamisi tehtud ostud ja tähelepanekud

Erinevalt ühekordsetest mähkmetest võivad riidest mähkmed tunduda natuke suuremad, paaripäevase kasutamise järel aga harjub sellega ära ja ei pane vahet enam tähele. Ka on riidest mähet esimest korda kuidagi kummaline kasutada: kuidas sa lased midagi korduvkasutatavat meelega mustaks teha? Aga paar päeva läheb mööda ja ei pane tähelegi. Need ongi ju mähkmed!