Rõõmusõnum noortele emadele | Keskhaigla naistekliinikus on nüüd imetamistuba!

Imetamistuba sisustades peeti silma hubasust. „Meie soov oli, et imetamistuba oleks soe ja hubase atmosfääriga ruum, kus emadel oleks koos lastega mugav olla. Oleme tuppa paigutanud imetamiseks mugava diivani ja tugitooli, loonud võimalused mähkmete vahetamiseks ning mõelnud ka pere suurematele lastele, et nad oma väikese õe või venna imetamise ajal saaksid enda aega põnevalt sisustada," kirjeldas Arusaar.

Eriti hea meel on naistekliinikul selle üle, et imetamistoale annavad iseloomu Heiki Ernitsalt kingiks saadud Lotte-teemalised seinapildid ja imearmas Roosi nukk. Võtab ju koeratüdruk Lotte maailm kokku palju seda, mis on ühele väikesele lapsele oluline ja vajalik.

Foto: Jaana Toomik

Parkimistrahvid heategevuseks

Imetamisruumi ehitamist rahastas AS Ühisteenused, kes ITK territooriumil parkimiskorralduse eest vastutab. "Seega läheb haigla territooriumil parkimiskorda eiranud parkijate trahviraha sel aastal laste ja emade heaks," märkis Arusaar.

Selline koostöö Ühisteenustega on saanud heaks tavaks - varasemalt on parkimistrahvidest kogunenud raha abil soetatud keskhaigla sünnitusmaja perepalatitesse uued vastsündinute voodid, õendus- ja hooldusabikliinikule lamatisevastased madratsid ning paigaldatud silmapolikliinikusse laste silmaarstide ootealale interaktiivne mängulaud.

„ITK parkla on väga suure liiklustihedusega. Hoiame seal parkimiskorda alati teravdatud tähelepanu all, et valesti parkijad ei takistaks inimeste ligipääsu arstiabile. Parkimistrahve tegemata on seda kõike raske saavutada, kuid seejuures on meil hea meel, et kogutud trahviraha läheb haigla külastajate tingimuste parandamiseks," ütles AS Ühisteenused juhatuse esimees Hendo Priimägi.

„Soovime omaltpoolt tänada Ühisteenuseid meeldiva koostöö eest ning loodame, et vastuvõtuaega ootavatel imetavatel emadel on toast palju rõõmu," lisas Arusaar.