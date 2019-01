Lugejakiri | Kuidas see küll võimalik on? Ka täna saadeti lapsi vedama katkine koolibuss!

Eile hommikul ei saanud Harku valla paljud lapsed koolibussiga kooli, koolibuss H2 ütles tee peal lihtsalt üles. Et ATKO koolibussidega sõit on ebaturvaline, bussid alailma katki ja üks sõitis isegi lahtise uksega, sellest on täpsemalt juttu SIIN!

Kui eile kinnitas OÜ ATKO Liinid Harjumaa osakonna juhataja Arvo Sarapuu juunior, et homme, ehk siis praeguse seisuga täna hommikul, alustab Harku valla koolibuss H2 liinil tööd uus buss, siis täna hommikul liinile saadetud bussil ei avanenud bussiuksed, vahepeal sõitis buss osaliselt avatud uksega.

Bussi said lapsed siseneda vaid nii, et bussijuht tuli käsitsi igas peatuses bussiust avada. Kahju ka bussijuhist, kellele selline kõlbmatu töövahend antakse! Bussiuste mitte avanemine paneb lapsed suurde ohuolukorda juhul, kui peaks juhtuma avarii, bussijuht on vigastatud ja lapsed ei saa bussist väljuda.

Üks lapsevanem kutsus kohale politsei, teine helistas Harku valda, kust lubati kohe pöörduda ühistranspordiametisse ja kolmas helistas otse samal ajal ühistranspordiametisse. Sealt paluti koheselt teha toimunu kohta avaldus. Kohale saabunud politsei pani bussile sõidukeelu. Pärastlõunal tuleb teha koolibussil uus ring, et lapsed koju tuua. Kas leitakse selleks ajaks uus, „terve" buss või saab selleks ajaks uksed korda?