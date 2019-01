Nüüd on mõõt täis, mina oma last enam koolibussile panna ei julge!

Bussijuhi väitel oli bussil tehniline probleem, buss lihtsalt seisis ohutuledega tee ääres ja lapsed helistasid nõutult vanamatele, et nad ei jõua kooli. Asi ei olekski ehk nii ebatavaline ja häiriv, eriti arvestades paari päeva tagust külma ilma ja selle järel ilmneda võivaid tehnilisi tõrkeid, kui see ei oleks juba mitmes kord viimase paari kuu jooksul. Harku vallavalitsust on korduvalt teavitatud antud olukorrast, ka Harku valla FB lehel on lapsevanemad teema korduvalt tõstatanud, paraku tulemusteta.



Odavaima hankega Harku vallas koolilaste vedamise konkursi võitnud ATKO bussid on sedavõrd kehvas seisukorras, et hilinevad ja jäävad tee peale mitu korda kuus. Üks koolibuss võeti pea sõidu pealt talve hakul liinilt lihtsalt maha ja saadeti remonti. Kord ei põle bussil tuled, buss kaldub sõidu ajal ühest tee servast teise, siis imbub bussi kummalist vingulaadset haisu. Paar nädalat tagasi sõitis buss lahtise uksega ja tegi iga natukese aja tagant peatusi, sest bussis oli sinakas suits. Pärast seda kurtsid bussiga sõitnud lapsed koolis hingamisraskusi, peavalu ja kehva enesetunnet.

Nädala alguse krõbedate külmadega hilines teisel liinil sõitev hommikune koolibuss H6 kaks päeva järjest, lapsed ootasid peatustes, kus pole külma ja tuule eest kuhugi varjuda. Atkost vastas dispetšer, et lastel pole vaja ju kooli minnagi külma ilmaga!