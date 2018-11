Lastele loodud kõrvaklapid säästavad kuulmist ja vanemate närve

Eestis tulid müügile spetsiaalsed lastekõrvaklapid, mille helitugevust saab vanem piirata, et vältida kuulmiskahjustusi.

Olgu helikvaliteet kui tahes hea, täisvõimsusel lõugavates kõrvaklappides ringi jalutamine laastab päevast päeva paljude noorte kuulmisorganeid. Aga ees ootab elu, täis linnulaulu ja ritsikasirinat. Et neid märgata, on tark oma kõrvadega sõbraks saada juba põnnipõlves. Sa ju aitad last selles! BuddyPhonesi lastekõrvaklapid on sulle abiks üsna mitmel moel.

Sul pole vaja öelda “Pane vaiksemaks!”

Nagu öeldud, saad kõnealuste kõrvaklappide puhul piirata nende sooritusvõimet. Piltlikult öeldes, keeraku kuulaja volüüminuppu kas või 11 peale, klappidest kostab kõige rohkem 85 dB – nii, nagu soovitab maailma tervishoiuorganisatsioon. Keeldude ja käskudeta, mis meeldib lastele. Olenevalt BuddyPhonesi mudelist on helitugevuse ja kuulamise režiime veel. Näiteks selline, mis toob ka mürarikkas keskkonnas selgelt välja inimese kõne, et ükski sõna Onu Remusest kaduma ei läheks.

Ei mingit kaklemist, kelle kord on kuulata

Kui majas on lapsi mitu, pole kuulda enam nõudmist, et mina, mina ka. Nublut mahuvad kuulama kõik, sest nende klappide eriline pistik lubab endaga liita teisigi klappe. Kokku tervelt neli. Nii saab ka tahvelarvutist sõpradega koos multikaid vaadata. Üks paremaid võimalusi pikemateks autosõitudeks nii, et tagapink rahulik püsib.

Vastupidavamad kui täiskasvanutel

Ole aus, ega sa väga raatsi ju last oma kallite kõrvaklappidega omapäi jätta. Otsid hiljem iga kriimu, mis? BuddyPhones’id on tehtud kestma ka tormakamaid mänge, nii et võid olla täiesti rahulik, kui leiad last äratades klapid tema kaenlaaugust või raamatuid täis ranitsapõhjast. Üle pea jooksev tugikaar on neil sedavõrd paindlikust plastikust, et ei juhtu midagi, kui see tõmmatakse mänguhoos sirgeks või väänatakse sootuks pahupidi.

100% allergiavabad

Kahjutust materjalist on nii plastikosad kui ka mugavad ja pehmed kõrvapadjad, mis teeb klappide kasutamise mõnusaks ka pikema lennu ajal või vihmasel päeval (olemas ka veekindel mudel), kui ei tahaks teha muud, kui kuulata toas oma lemmikuid. NB! Kuigi klappidel on võime müra summutada, ei päästa need sind pikematel sõitudel tagapingilt kostvast valest kaasalaulmisest. Väike asi selle kõrval, et lapsel kuulmine alles jääb!

Ära unusta ka ennast!

Lõppude lõpuks tekib sul nüüd võimalus soetada omale väga head kõrvaklapid, sest ei pea neid lastega jagama. Nii et kui saadad jõuluvana lapsele BuddyPhonese ostma, ära unusta ka ennast. Uue SonyCenteri esinduse avamise puhul T1 kaubanduskeskuses on mõne mudeli hind praegu isegi 50 protsenti soodsam.

Kui kaua oodata ei raatsi, osta kohe veebist!





Milline mudel lapsele valida?

BuddyPhonesi kõrvaklappidel on viis seeriat, mille hulgast leiab endale sobiva nii see, kes vajab ainult helitugevuse piiranguga klappe, kui ka pikemaid lennureise tegev pere, telefonis lobiseja ja isegi vees sulistaja. Kõikide klappide karbis on kaasas kihvtid kleepsud, millega tahtmise korral oma uus vidin ägedamaks tuunida.

BuddyPhones Standard. Kaasas kaabel mitme klapipaari ühendamiseks.

BuddyPhones Explore. Lisaks eelnevale mikrofon, et kõnedele vastata.

BuddyPhones Inflight. Kaasas lennukiadapter ja kandekott. Võimalus valida kolme maksimumvaljuse vahel.

BuddyPhones Play. Kolmeastmeline helitugevuse reguleerimine, Bluetooth juhtmevabaks kuulamiseks, mikrofon kõnedele vastamiseks. Aku kuni 14 tundi. Õppimisrežiim StudyMode summutab ebaolulise müra ja toob esile inimkõne.

BuddyPhones Wave. Vee- ja pritsmekindlad (IP67)! Juhtmevabad Bluetooth-klapid. Mikrofon, jagamiskaabel, erinevad helitugevused ja aku kuni 24 tundi. Olemas on StudyMode'i õpperežiim.

BuddyPhonesi kõrvaklapid leiad uuest Sony Centerist T1 kaubanduskeskuses ja e-poest.