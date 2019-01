Ühe ja sama mähkmega suureks ei kasva

Mähkmete valik on väga lai ja poe riiulilettide vahel ekseldes võib see esmapilgul silme eest kirjuks võtta. On oluline leida mähkmed, mis beebile just konkreetsel eluetapil hästi istuksid.

Need peavad olema parajad, ei tohi põhjustada nahalöövet ega ebamugavustunnet. Beebi kannab mähkmeid pidevalt, kuid kasvab väga kiiresti, seetõttu on oluline kontrollida, et need oleksid parajad ja väikelapsel alati mugavad kanda.

Mähkmeid on erinevat sorti: on olemas riidest, korduvkasutatavad mähkmed ja ka ühekordsed mähkmed. Tavalised ühekordsed mähkmed on loodud igapäevaseks kasutamiseks, kuid on ka mähkmeid, mis on mõeldud spetsiaalseks otstarbeks, näiteks veekindlad mähkmed on mõeldud just ujumiseks. Ühekordsed mähkmed on jagatud beebi suuruse ja arenguetapi järgi mitmesse kategooriasse. Igaks eluetapiks on välja töötatud sobivad mähkmed, tagades nii beebi maksimaalse mugavuse.

Paki peal on suurused kirjas, kuid arvestada tuleb ka beebi kehakaalu ja -kujuga. Iga beebi on erinev ja kasvab erineva kiirusega. Paljude mähkmete puhul saab oluliseks see, kui aktiivne beebi on. Kui väikseke juba roomab, kõnnib või jookseb ringi, peaksite leidma kõikideks nendeks tegevusteks sobivad mähkmed.

Mähet valides on oluline, et see kohanduks beebi kehaga ja ei segaks teda maailma tundma õppimisel. Püksmähkmetel, mis sobivad aktiivsele lapsele, on selles suur eelis. Need on väga head perioodil, kui laps hakkab käima õppima.

Pampersi valikus on kaks püksmähkmete sarja: Pampers Premium Care Pants ja Pampers Pants. Nende mähkmete veniv ja ümberringi ulatuv värvel järgib beebi iga liigutust ja takistab lekete teket. Püksmähkmed tagavad 12-tunnise kuivuse ning neid on imelihtne vahetada. Seda saab muretult teha isegi siis, kui laps seisab või liigub. Püksmähe käib külgedelt lahti. Piisab ainult külgede rebimisest, kui määrdunud mähe hõlpsasti beebi jalge vahelt välja libiseb. Rullige mähe kokku, kleepige kinni ja visake ära. Pärast seda, kui beebi on puhtaks tehtud, saab värske paari püksmähkmeid lihtsalt jalga tõmmata ja ongi valmis. Nende vahetamine on kiire ja sellega saavad hakkama ka isad.