6 vahvat ideed, mida teha perega koolivaheajal

Selleks, et koolivaheaeg kujuneks põnevaks ja meeldejäävaks, ei pea välismaale sõitma. Eestis on unustamatu perepuhkuse veetmiseks täiesti imelisi kohti, millest kuut tutvustame teile siin.

Jääaja Keskus – jääajast tänapäevaste jõuludeni

Jääaja Keskus on kogu perele mõeldud põnevust pakkuv elamuskeskus, kus avastamisrõõmu jagub igas vanuses külastajatele.

Keskuses saab tutvuda elusuuruses eelajalooliste loomadega ja kogeda elamuslikku ülevaadet sellest, kuidas on aastatuhandete jooksul kujunenud maailma ja Eesti loodus.

Kas mammut on karvane elevant? Millal tekkis Eestisse inimasustus? Kuidas muutub rannajoon ajas? Kas kliima soojeneb või hoopis külmeneb?

Jääaja Keskuse ekspositsioon pakub külastajale ülevaadet jääaja tekkimise põhjustest ja mõjust maakerale, Eestile ja Vooremaale, tutvustab Eesti looduse ja inimasustuse arengulugu pärast viimast jääaega ning kliimamuutuste põhjuseid ja nende uurimist.

Keskus asub Tartumaal Saadjärve kaldal otse Vooremaa keskmes, mis on tuntud jääaja ja Kalevipoja muistendite järgi.

Detsembri ja jaanuari nädalavahetustel toimub põnev jõuluprogramm „Jääaja jõulud”, kus leiab päevajagu põnevaid jõulutegevusi ning vahva kogupereetenduse.

Rohkem infot: www.jaaaeg.ee









Energia avastuskeskus – elekter, valgus, heli ja kosmos ning „Juuksed püsti!” demo

Tallinna endise elektrijaama sajandivanuses hoones vanalinna ja Kalamaja piiril tegutseb tänapäeval Energia avastuskeskus. Kogu perele mõeldud teaduskeskuse rohkem kui sada käed-külge eksponaati tutvustavad elektrit, valgust ja heli ning kosmost. Keskuse planetaariumis saab vaadata populaarteaduslikke lühifilme. Lisaks toimuvad iga päev välgu ja staatilise elektri ehk „Juuksed püsti!“ demonstratsioonid, millest osa saamine on tõesti pinget pakkuv elamus.

Välgudemonstratsioone tehakse avastuskeskuse Tesla transformaatorite ehk trafodega, mis on nime saanud nende leiutaja, füüsiku Nikola Tesla (1856–1943) järgi. Kui Tesla trafot väga lihtsalt kirjeldada, siis see näeb välja nagu silinder, mille otsa on paigutatud hiiglaslik ketas. Trafo muundab madala sagedusega elektrivoolu kõrge sageduse ja pingega elektrivooluks, mis ulatub koguni 500 000 voldini. Võrdluseks – õues nähtavate suurte elektriliinide pinge on kuni 350 000 volti. Kui Tesla trafo sisse lülitada, tekivad sinakasvioletsed välgukanalid. Peale selle on kuulda valju ragisevat heli ja tunda nõrka osoonilõhna, nagu ka pärast äikesetormi.

Energia avastuskeskuses on töös koguni kolm Tesla trafot, millega tehakse külastajatele iga päev välgudemonstratsioone. See on ohutu, kuid põnev viis lähemalt uurida, kuidas välgunooled välja näevad ja käituvad.

Avastuskeskuses on Tesla trafode ümber ehitatud hiiglaslik metallpuur, mis on nime saanud ühe teise olulise füüsiku, Michael Faraday (1791–1867) järgi. Nimelt avastas Faraday, et elektrit hästi juhtivatest materjalidest valmistatud ja igast küljest suletud kast (või puur) kaitseb elektrivoolu eest.

Nii et kui avastuskeskuses lülitatakse demonstratsiooniks Tesla transformaatorid tööle ja hakkavad sähvima kuni kolmemeetrised välgunooled, siis elektriväli ei pääse mitte kuidagi puurist välja. Välguetendust lähedalt vaadates saab aga tõelise pinget pakkuva elamuse.

Rohkem infot: www.energiakeskus.ee ja www.facebook.com/energiakeskus

Escape Room Factory ja Megazone Seikluskeskus – põgenemistoad lasermänguareen ja seiklusrada

Escape Room Factory ja Megazone pakuvad koolivaheajaks täiesti pööraseid ja vingeid tegevusi väiksematele ja suurematele. Uutmoodi põgenemistoad on tehtud koostöös oma ala spetsialistidega ja arvestatud on sellega, et mängija saaks enneolematu emotsiooni osaliseks. Keskuses on ülimalt vinge lasermänguareen, kuhu mahub korraga mängima 16 inimest ja kus saab end tunda tulevikusõdurina, kus sähvivad laserid ja kus tossuseinad on meetrite pikkused. Seiklusrada on keskuses lasermängu areeni kohal, kus on 9 erinevat rada.

Leia endas sisemine Tarzan ja roni meie seiklusrajal, olles samas ise soojas ja kuivas.

Keskuses saab broneerida endale pakette vastavalt vajadusele ning mängida ka üksikmänge. On ka lahedad peoruumid, kus saab nautida söögi- ja joogipoolist. Keskuses on ka palju muud huvitavat, mis aitab leida endas seiklushimulise hinge, kes soovib elu elada täiel rinnal.

Seikluskeskus asubTartu mnt 80J, A-sissepääs, II korrus.

Rohkem infot: www.theescaperoom.ee, j a ttps://www.facebook.com/escaperoomestonia









Cantervilla Loss – kohtumine mõisa salapärase maailmaga

Põlvamaale Pikajärve külla saabujat tervitab juba eemalt suursugune maakivist mõisakompleks uhke lossiga. Lossi kõrvalhoonetes ja välialal tegutseb Lõuna-Eesti suurim mängumaa, kus on omavahel põnevalt ühendatud minevik ja kaasaeg.

Kel jääb ühest päevast väheks, saab end sisse seada muinasjutulises lossi peretoas ning nautida mõisahärraks ja mõisaprouaks olemist. Lossi restorani terrassilt avaneb maaliline vaade Pikajärvele ja mõisaprgile. See ongi koht, kus perega õhtusööki nautida ja tunda end erilisena.

Koolivaheajaks on peredele sooduspakkumine teemapargi külastuseks:

Majutus Cantervilla Lossis ja teemapargi ekskursioon "Kohtumine mõisa salapärase maailmaga."

Kahene tuba 65 eurot

Kolmane tuba hind 86 eurot

Neljane peretuba 102 eurot

Rohkem infot: www.cantervilla.ee

Kuulsaal – bowlingu- ja piljardiklubi Tallinna kesklinnas ja Viimsis

Kuulsaal on 2002. aastal avatud bowlingu- ja piljardiklubi, mis asub Tallinna kesklinnas vanalinna veerel Mere puiesteel. Kuulsaalis on kahel korrusel 12 brunswick bowlingurada ja hubane piljardisaal.

Lisaks kesklinna bowlinguklubile on moderne ja hubane bowlingusaal ka Viimsi keskuses, kus on 8 bowlingurada ja suur piljardisaal. Mõlemas kohas on baar ja avatud köök, kus saab tellida endale menüüst meelepäraseid suupisteid või toekamaid toite.

Kuulsaal sobib suurepäraselt sünnipäevade pidamiseks, koolidele ja lasteaedadele mängupäevade korraldamiseks ning firmadele üritusteks ja ka koolivaheajal koos perega ajaveetmiseks. Bowlinguradadel on võimalik ka renniääred üles tõsta ja nii saavad ka kõige väiksemad pereliikmed kuule veeretada. Erinevate pidude tarbeks on välja pakutud peopaketid, mis sobivad igas eas bowlingusõpradele. Oodatud on kõik seltskonnad ja igas vanuses. Kuulsaal paneb kuulid veerema!

Rohkem infot: www.kuulsaal.ee ja www.facebook.com/kuulsaal





Muuuv seiklusmaa – ainulaadne siseseikluspark paljude atraktsioonidega

Muuuv on tõeline unistuste siseseiklusmaa 5-14 aasta vanustele lastele. Muuuv on interaktiivne ja mänguline keskus, mille paljude atraktsioonide hulgas on näiteks liu- ja ronimistorudega batuudimaastik, poroloonbassein, erineva raskusastmega ronimisrajad, kaljuronimissein, võrkpüramiid, güroskoop ja 9D kinokuul ning palju muid erinevaid väiksemaid mänge.

Ainulaadses siseseikluspargis jagub tegevusi nii maa peal, maa all kui ka õhus. Sünnipäevi ja muid üritusi saab pidada viies lustlikus eri värvi mängumajas, mida saab dekoreerida vastavalt piduliste soovidele. Muuuvis on ka mitmed lisateenused, nagu näiteks peojuhi kaasamine üritusele, töötoad, perehommikud, linnalaagrid ja võimalus igal ajal soetada heeliumiga õhupalle.

Kui kõht tühjaks läheb, siis on keskuses ka oma köök ja kohvik maitsvate toitudega. Muuuv Viimsi seiklusmaa on suurepärane koht laste sünnipäevade, firmaürituste, mängupäevade korraldamiseks ja ka koolivaheajal perega vabaaja veetmiseks.