Lastega reisima: 8 ülimugavat lahendust pere väiksematele liikmetele

Pidev probleem, mis väikeste lastega peresid reisimise eel kimbutab, on küsimus kuidas võtta kaasa kõik vajalik ja oluline, kui lennukisse lubatakse vaid 23 kilogrammi pagasit. Mängu tulevad siinkohal uued leiutised, mis hõlbustavad laste ja nende tarbeks vajaliku kraami reisile kaasa pakkimist.

Turule on tulnud terve rida uusi ja põnevaid tooteid, mis lihtsustavad väikeste lastega reisimist, nendele asjade kaasa pakkimist ja õldise elu-olu reisil. Vaatame kohe otsa kaheksale neist leiutistest:

Reisikäru

Vastavalt soovile on valida kärusid, mis on oma 5-6 kilogrammise kaalu juures head lennukisse käsipagasina kaasa võtta või suuremaid, mis eraldi lisapagasina reisile kaasa transporditavad. Käsipagasi mõõtmetes käru annab aga hea võimaluse sõidutada last ka lennujaamas, ideaalne variant kui lendude vahel on aega või lennujaamad suured.

Lisaks pole tihti lennujaamades ühiseid lastekärusid, mida kasutada või on need lastele ja vanematele ebamugavad. Lennukist kohe maha astudes on samuti mugav oma käru kohe avada ja laps sellesse istutada. Kärudele saab tellida transpordiks ka eraldi kandekoti. Kui reisil on ka matkamist ja maastikul liikumist, võiks valida maastikuvõimekama käru.

Kandekott või -lina

Eestis on nüüd saadaval Kokadi laste kandekotid ja -linad, mis on soojale maale minekuks valmistatud võimalikult naturaalsetest materjalidest, samas on ergonoomilsed ja puuvillased. Paljud lapsevanemad valivad just selle kandevahendi alternatiiviks käsipagasi mõõtmetes lastekärule. Lisaks on kandevahend – linavõi kott - suurepärane abivahend just reisil. Millist kandevahendit aga valida - lina, kott või midagi vahepealset - sõltub väga palju vanema enda eelistustest ja kasutuskogemustest. Kindlasti soovitame enne ostu teha eeltööd ja last enne reisi mõnes neist kanda.

Jetkids

Reisikohver, mis on monteeritav lennukiistmele pikenduseks, tulemuseks mugav magamisase. Jetkidsi kohver annab lennukis istmele ruumi juurde isegi siis kui laps ei maga (selle jaoks peab lapsele olema lennukis muidugi koht ostetud). Lisaks mahutab kohver lapse jaoks kõik vajaliku - söögid-joogid, mängud ja nii edasi. Boonusena saab Jetkidsi kohvriga ringi sõita või vanem last sellega mugavalt ringi vedada.

Bagrider

Bagrider lahendab ühe olulise probleemi, mis kõigil lastega reisijatel on, sest selle abil on mugav koos lapsega lennujaamades liikuda, kaotamata lastekärude arvelt lennuki pagasiruumi. Kui last kaasas ei ole, saab kohvrit kasutada tavalise kaherattalise käsipagasina. Kohver mahutab kokku 30L pagasit.

Freerider

Freerider on tõukeratas-seisulaud ühes. Kui reisil on kaasas pisut vanemad lapsed, rüblikud, siis on Freerider hea universaalne sõiduriist, mida saab kasuta tõukerattana linnas liikumiseks. Tõukeratas-seisulaud on hea abiline ka väsinud reisisellide koju viimisel, ühendades Freerideri jalutuskäruga (ühildub enamike kärubrändidega). Kokku pannes mahub tõukeratas-seisulaud kenasti ka käru transpordikotti.

Traveller

Traveller on 2,8 kilogrammi kaaluv reisivoodi. Kompaktne ja kerge. Reisil olles, eriti väikeste lastega reisides, on väga oluline, et kaasasolevad asjad oleksid mugavad ja optimeeritud mõõtudega. Paljud vanemad eelistavad beebile kaasa võtta oma voodi. Traveller'i saab kasutada nii sise- kui välistingimustel, ka lihtsa laste mängumaneezina – nii reisil kui kodus. Võimalik lisada reisivoodile ka UV kaitsega võrk, mis hoiab kinni päikesekiired ja tüütud putukad.

Klambertool

Lapsel on nii oma söögitool alati kaasas, lisaks käib tool kokku väga kompaktseks. Väga kergelt puhastatav - kangad on toolil kõik pestavad ja kandikut on võimalik pesta vajadusel ka nõudepesumasinas. Klambertool mahub hästi iga jalutukäru korvi ja on nii alati käepärast. Võimalik on klambertooli kasutada kodus, piknikulaual, restoranis … kus iganes kindel ja sobilik kinnituslaud on.

Stokke Flexi Bath

Väga tihti ei ole hotellides vanni ja beebit näiteks kraanikausis vannitada on suhteliselt tüütu ning ebamugav. Lisaks sellele, et Flexi Bath on mõnusalt kokkukäiv, on seda vanni hea kasutada ka näiteks rannas, basseini ääres … Kokkukäiv ja kaasaskantav vann on piisavalt suur, et mahutada ka pisut vanemat last. Samuti ei jää vann kodus kasutult seisma, vaid seda saab kasutada näiteks mänguasjade kastina.

