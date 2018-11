Pea meeles! 5 põhjust, miks peaksid lapsega rollimänge mängima

Tänapäeval kipuvad emad-isad oma kiire elutempo juures unustama kõige vanemaid ja lihtsamaid mänge – need on rollimängud, kus laps ja vanem kehastuvad kellekski teiseks ning õpivad seeläbi nii üksteist kui ka ümbritsevat maailma paremini tundma.

„Sina oled arst ja mina olen patsient”, „Nüüd ole sina müüja ja mina olen ostja” – just nii need mängud tavaliselt algavad. Laste jaoks on neil aga palju suurem tähendus, kui arvata võiks. Esiteks saavad nad olla otsustajad ja ise määrata, kes millist rolli mängib, ning teiseks oma käitumist selle järgi kohandada. Selline mäng on lastele suurepärane meelelahutus, sest nad võivad kasvõi mõneks hetkeks muutuda täiskasvanuks. Lisaks on sellel positiivsed hariduslikud ja sotsiaalsed mõjud.

Mida ma pean tegema oma auto parandamiseks? Miks arstil on vaja stetoskoopi? Kust tuleb värske leib igal hommikul poodi? Kuigi täiskasvanule on kõik selge, võivad sellised küsimused olla väikelapsele põnevad mõistatused.

Siin on viis põhjust, miks peaksid oma lapsega rohkem rollimänge mängima

1. Rollimängud õpetavad, kuidas ühiskond toimib. Laps on ühiskonna liige alates esimesest elupäevast. Kuigi alguses on lapse sotsiaalne maailm piiratud lähisugulastega – ema, isa, vanavanemate ja õdede-vendadega –, tuleb aeg, mil ta kasvab ja teeb esimesed sammud teistes ühiskondlikes rühmades. Koolieelsetes lasteasutustes ja hiljem koolis, eakaaslaste ja sõprade seas. Et end grupis hästi tunda, peab tundma grupi toimimise põhimõtteid. Seda saab väikelaps õppida rollimängude kaudu. Samuti on see suurepärane võimalus harjutada erinevaid keerulisi olukordi, näiteks konflikte teise inimesega või situatsiooni, kui ollakse võõras kohas eksinud.

2. Rollimängud aitavad lapsel ennast ja teisi paremini mõista. Teise isiku mängimine pole üldse lihtne. Lõppude lõpuks peab mõistma võõraid tundeid, vajadusi ja vastutust ning püüdma kajastada võõrast mõtteviisi. Rollimängud võimaldavad lastel neid oskusi katsetada ja mõista paremini inimesi, kes nende ümber elavad. Veel enam, see laseb lapsel end paremini tundma õppida ja arendab kindlustunnet, et ta on iseseisev inimene. Kedagi teist mängides õpib väikelaps selgemalt nägema inimeste erinevusi ja sarnasusi. Nii mängides on lapsel võimalus mõista, mida talle tegelikult teha meeldib ning mis ei ole eriti nauditav.

3. Rollimängud aitavad ümbritsevat maailma tundma õppida. Mida ma pean tegema oma auto parandamiseks? Miks arstil on vaja stetoskoopi? Kust tuleb värske leib igal hommikul poodi? Kuigi täiskasvanule on kõik selge, võivad sellised küsimused olla väikelapsele põnevad mõistatused. Saate aidata neil mõistatusi lahendada erinevate töökohtade ja kutsealade läbimängimisega.

4. Rollimängud aitavad ärevusega toime tulla. Kas on juhtunud, et lähete lapsega poodi, aga ta on liiga häbelik, et küsida müüjalt oma lemmikkommide asukohta? Kas iga arstivisiit on sinu väikelapsele stressirohke katsumus? Kui nii, siis on rollimängud ideaalne vahend harjutamiseks. Kui rasked ja stressirohked olukorrad on mitmel korral turvalises keskkonnas läbi mängitud, tunneb ta end reaalses olukorras palju rahulikuma ja kindlamana.

5. Rollimängud arendavad enesekindlust. Lapsed omandavad neid mängides uusi oskusi ja muutuvad seega enesekindlamaks. Isegi väikesed lapsed saavad ise pisemaid oste sooritada (loomulikult sinu valvsa pilgu all) ja te saate kokku panna poodlemise stsenaariumi, kasutades LEGO® DUPLO® linnaväljaku komplekti. Selgita lapsele, mida õige kauba saamiseks müüjale öelda. Ütle, et ta peab ostude eest maksma. Seejärel arvutage, palju vahetusraha on tagasi saada, mis on ka suurepärane võimalus arvutamist õppida ja „aitäh” öelda. Kui väikelaps on need oskused omandanud, minge päriselt poodi ja ostke tavalisi kaupu, nagu maiustused või lemmikjuust.

