Rohkelt ideid, mida jõuluvana lapsele tuua võiks!

Kes aitab sel aastal jõuluvanal kotti täita, sellele panime kokku nimekirja mängudest ja mänguasjadest, mis tänapäeva lastele kõige enam meeldivad. Et oleks veel lihtsam valida, vaata lapse soo ja vanuse järgi, mis teda kõige enam rõõmustada võiks.

6. elukuust kuni 3-aastastele tüdrukutirtsudele ja poisikluttidele



Kõige väiksemate laste seas koguvad enim populaarsust Fisher-Price´i arendavad mänguasjad – iseäranis eestikeelne kutsupoiss ja kutsutüdruk. Samast sarjast on saadaval ka eestikeelne tahvelarvuti, nutitelefon, raamat, küpsisetünn, CD-mängija ja telekapult. Enamik tooteid on Eesti poodides saadaval ka venekeelsena. Vaata lähemalt siit!

Väikese 1–3-aastase ehitushuvilise unistuste kingiks on kahtlemata klotsid. Mega Bloksi klotsid on suured, arendavad ja ohutud, sobides lapse kõige esimesteks klotsideks nagu valatult. Praegu on neist laste seas kõige lemmikumad Mega Bloksi kaasaskantav klotsimäng ja elevant koos klotsidest koosneva loomaparaadiga. Vaata lähemalt siit!

Nukukomplektid 3–9-aastastele tüdrukutele

Järgmisel aastal juba 60. sünnipäeva tähistav klassikaline Barbie-nukk vallutab väikeste tüdrukute südameid praeguseni. Hea meel on selle üle, et uuenduskuuri läbinud Barbie võib olla nüüd erineva kehatüübi ja juuksevärviga – just nagu emad ja tütredki on erinevad. Barbie sõnum on, et sa võid olla kes tahes, pannes tüdrukuid suurelt unistama ja erinevaid rollimänge mängima. Vaata lähemalt siit!

Kõige noorematele, 3–4-aastastele Barbie-fännidele meeldivad enim printsessid, haldjad ja merineitsid. Selle aasta lõpus on eriti populaarne Barbie helisev juuksesära printsess. Kui kammid tema juukseid, hakkab Barbie-printsess tulede säras laulma. Vaata lähemalt siit!

Hiljuti jõudis poodidesse ka uus Barbie jõulunukk, kes on pidulikes jõuluriietes ja paneb pühad väikese tüdruku südames eriliselt särama.

Umbes viiendast eluaastast muutuvad tüdruku mängimisviisid ja üha tähtsamaks saavad mängus rollid elust enesest. Nii on lisaks lühematele, pikematele ja kurvikamatele Barbiedele saadaval ka erinevate ametite Barbied: ole näiteks loomaarst, õpetaja, jalgpallur või uisutaja. Eesti poodides on olemas ka erinevates kehatüüpides Fashionista Barbied, kes kannavad printsessikleidi asemel moodsaid riideid. Lisandunud on veel fitnessi- ja jooga-Barbied, kes teevad painduvusega oma teistele liigikaaslastele silmad ette. Vaata lähemalt siit!

Uudiseks kõikidele loomasõpradele saab Barbie kutsu sel aastal pojad. Komplektis on Barbie koos koera ja äsja sündinud kutsikatega. Kui kutsikal külma veega üle silmade lasta, avab ta oma silmad ja pepu peale tekib roosa või sinine süda, mis näitab, kas tegemist on emase või isase kutsuga. Vaata lähemalt siit!

Kokandushuvilistele tüdrukutele ja neile, kellele meeldib meisterdada, on kindlasti oodatud kingituseks Barbie koos köögikomplektiga. Sealt leiab plasteliinitaolise materjali, millega saab väike kokk valmistada erinevaid toite – sellega mängimisel jagub tegevust küllaga. Vaata lähemalt siit!

Mis on vallutanud veel tänapäeva tüdrukute südamed? Kahtlemata multikatest tuntud Enchantimalsi nukud. Tegemist on imearmsate mõnest loomast või linnust inspireeritud tüdrukute sõpruskonnaga, kellel on igaühel kaasas ka oma lemmikloomake ning kelle fantastilises maailmas keerleb kõik sõpruse ja teineteisest hoolimise ümber. Selle aasta kõige igatsetum väikese Enchantimalsi-fänni jõulukink on Enchantimalsi hirvemaja, mille komplekt sisaldab lisaks kaunile metsamajale hirvetüdruk Danessa nukku. Vaata lähemalt siit!

Eriti suured Hot Wheelsi mudelautode fännid igatsevad jõulukingiks Hot Wheelsi garaaže. Rimonne

Autod, rongid ja sõdalased 3–9-aastastele poistele

Kolmeaastastele automeestele on saabuvatel jõuludel oodatud kingiks kindlasti Disney multikast „Autod” tuntud trikitaja McQueen, kes teeb igasugu ägedaid trikke. Väikeste poiste seas on populaarsed veel ka Carsi miniautod, mahtudes muuseas hästi päkapiku sussi sisse. Vaata lähemalt siit!

Samuti multikatest hästi tuntud Thomase vedurid pakuvad unistuste kollektsiooni aga kõigile 3–5-aastastele rongisõpradele. Rööbastel patareidega liikuvad vedurid, ise kokkupandav raudtee, depoojaam ja päästekeskus nõuavad nutikust ning mängu saab kaasata ka sõpru. Lihtsamate Thomase mängukomplektidega saavad agaramad tutvust teha aga isegi juba esimesest eluaastast. Vaata lähemalt siit!

Sel aastal oma 50. sünnipäeva tähistav ja nii Eestis kui ka maailmas enim müüdud Hot Wheelsi mudelautod vallutavad aga jätkuvalt 4–9-aastaste poiste südameid. Poodidest leitavad 800 erinevat automudelit saab sõitma panna põnevatesse mängukomplektidesse ja kokkupandavatele sõiduradadele, mida kõiki saab omavahel ühendada. Sel talvel on väga populaarsed Hot Wheelsi linnasarja haikala rada ja eraldi tasakaalurada, mis annab võimaluse lustlikuks võistlusmänguks. Jõulukingina on armastatud ka Hot Wheelsi garaažid, mis on mõeldud eelkõige eriti suurtele Hot Wheelsi fännidele. Vaata lähemalt siit!

Viiendast eluaastast alates – ehkki praegu just 7–9-aastaste poiste seas – on eriti popp uus animasarjal põhinev võitluslik mäng Mecard, mis tuli turule alles oktoobris ja ületas kohe kõik müügiootused. Tegemist on autodega, mis transformeeruvad Mecardimalide sõdalasteks ja võitlevad omavahel. Igal erineval Mecardil on kaasas kaart, kus on kirjas tema võimed – nii saavad poisid omavahel võidelda ja võistelda, kes kogub rohkem punkte ning võidab mängu. Vaata lähemalt siit!

Mängud lastele ja kogu perega lustimiseks

Scrabble on üle maailma tuntud ja palavalt armastatud kogu pere sõnamäng, mille eesmärk on täheklotsidest sõnade koostamine horisontaal- ja vertikaalridadena. Kõige paremini sobib Scrabble kingiks alates kümnendast eluaastast kuni vanaemade ja vanaisadeni välja. Seda arendavat mängu kasutavad sagedasti ka koolid keeleõppes – see teeb õppimise lastele mänguliseks ja meeldivaks. Vaata lähemalt siit!

Väiksematele lastele pakub nalja nabani potimäng Flushin´ Frenzy, mis on lihtne laste naljamäng kambas mängimiseks – pumpa aga WC-potti, püüa kinni naerusuine junn ja kogu punkte. Vaata lähemalt siit!

Uus ja Eesti laste seas kiiresti populaarsust koguv mäng on sel talvel nuudlimäng Noodle Knots. Seo aga nuudlitega end sõprade külge kinni ja püüa teha erinevaid tegevusi nii, et nuudlid püsiksid ilusti koos. Peakokk, kellel see õnnestub, on võitja! Vaata lähemalt siit!

Kõik nimetatud mängud ja mänguasjad on saadaval Tallinna ja Tartu Kaubamajas ning Juku Mänguasjakeskustes.