Tahad võimaldada oma beebile parimat toitu? Uued vitamiinidest pungil beebipüreed aitavad selle eest hoolt kanda!

2018. aasta veebruaris alustasid kaks toimekat naist — põline saarlane Kaia Sink ning praeguseks juba kaheksa aastat saarlane Annika Vestel — saaremaise lastetoidu brändiga BabyCool. Nüüd räägivadki naised lähemalt, kuidas kõik alguse sai ning milles seisneb nende toodete erilisus.

BabyCool sai alguse enda vajadustest. Mõlemal naisel on kolm last ning alati on oma lastele beebitoitu ise tehtud just sel viisil — värske tooraine tuleb aurutada, püreestada ning seejärel jääkuubikuvormis sügavkülmutada.

Annika viimasel lapsel jäi kodust beebipüreed natuke puudu ja sellest tekkiski mõte, et sellised tooted võiksid ju valmiskujul poes saadaval olla, et kõik beebid saaksid süüa parimat toitu. Nii ongi kogu BabyCooli toodetes kasutatud tooraine mahe, väga hoolikalt valitud ja kontrollitud.

Kaia, kelle viimane laps sündis kusjuures just 2018. aasta juuli keskpaigas, sai mahedat köögi- ja puuvilja ning liha oma vanemate mahetalust, kuid kõigil emmedel sellist võimalust olla ei pruugi. Teine põhjus, miks sellisel kujul beebipüree mugav on, on aeg — kodune püreetegu võtab päris palju aega, mida väikese lapse kõrvalt keeruline leida võib olla.

BabyCool toodete loojad Annika Vestel ja Kaia Sink. Maanus Masing, Saarte Hääl

Igas pakis üks tooraine

„Meile on oluline, et tooraine on mahedalt kasvatatud, kvaliteetne ja samas soovime toetada jätkusuutlikku väikepõllumajandust. Oleme küll algusest peale kohalike mahetootjate toodangut kasutanud, kuid alates 1. augustist on meil ka ametlikult olemas mahe-sertifikaat,” räägivad naised.

“Meie eesmärk on, et ka väikekasvatajad saaks oma tooraine realiseeritud. Praegu on palju mahetootjaid, kellel ei ole oma toorainet kuhugi müüa. Väikeste koguste tõttu pole neil võimalik müüa kaubanduskettide kaudu, mandrile saatmine on kallis ja kohalik turg väga piiratud. Talupidaja tahab toota, mitte mõelda sellele, kuidas veel oma toodangut turustada — loodame selle pudelikaela likvideerida,” selgitavad naised väikepõllumajanduse toetamise tagamaid.

Iga pakk sisaldab ainult ühe tooraine kuubikuid — näiteks kartuli pakk ainult kartulipüree kuubikuid ja kõrvitsa pakk vaid kõrvitsapüree kuubikuid. „See annab võimaluse lapsevanemal oma lapsele ise sobiv toit valida, segades erinevaid kuubikuid või andes vaid ühte maitset korraga. Niiviisi on väga lihtne ka portsjoni suurust reguleerida ja välistada allergiaid. Purgi segapüreest ei saa ju näiteks porgandit välja võtta, aga kuubikutega on see võimalik,” tuuakse välja püreekuubikute plusse.

Samuti on võimalus anda lapsele nn erinevaid ampse — tuleb vaid panna mitu erinevat kuubikut korraga sulama, soojendada söömiseks sobivale temperatuurile ning anda siis ampse eraldi, mitte enne söömist neid kokku segada. See arendab lapse maitsemeeli ja harjutab teda puhaste maitsetega.

Erinevaid püreekuubikuid saab omavahel ka kokku miksida. BabyCool

Vaja vaid leidlikkust ja fantaasiat

Praegu on BabyCooli tootmises 9 erinevate toodet — kõrvitsa-, suvikõrvitsa-, porgandi-, kartuli-, õuna-, lambaliha-, lambamaksa-, veiseliha- ja vikerforellipüree kuubikud. Kohe on lisandumas ka lillkapsapüree ja pastinaagipüree.

„Kuumtöötleme minimaalselt, et vitamiinid ja toitained ei hävineks, optimaalsed temperatuurid ja ajad on tehnoloogiliselt paika pandud ja testitud koostöös Eesti Maaülikooliga. Seejärel sügavkülmutame, sest niiviisi säilivad vitamiinid ja toitained kõige paremini. 1 pakk on 200 g ja selles on umbes 12 kuubikut,” kirjeldavad naised oma tooteid.

Küsimusele, et kas ka naistel endal oma tootevaliku hulgast kindlad lemmikud välja on kujunenud, vastab Annika: „Minule meeldib pastinaak — kui pastinaagipüreed tegime, siis oli terve tehas väga mõnusat pähklist Raffaello lõhna täis. Ja oi, kui hästi pastinaagipüree maisteb! Samas on ka suvikõrvitsapüree äge ning selle värv sõltub suvikõrvitsa värvist — kollane või roheline.”

Kaial kindlat lemmikut pole ning tema toob välja, et lapsed on söönud hea meelega kõike. „Väga hea on olnud aga kas õuna- või pirnipüreekuubikutega hommikupuder maha jahutada ja samas on pudrul ka moos kohe olemas,” toob Kaia välja.

„Kindlasti võivad me tooteid osta ka täiskasvanud. Annika teeb oma lastele kodus nn võlts-jäätisekokteili. Selle jaoks on vaja BabyCool õunapüreekuubikuid ja piima. Üks pakk kuubikuid tuleb asetada kannmikserisse ja peale kallata ca 0,5 l piima. Maitseks võib lisada ka mett. Mikserdada natuke aega ja ongi jäätisekokteil valmis! Ning kindlasti saab forellipüree kuubikutest teha maitsva kalakastme, millele kõrvale ideaalsed kartulipüree kuubikud. Veel võib lisada näiteks kõrvitsapüreesuppi tehes porgandi- ja pastinaagikuubikuid,” toovad naised välja põnevaid retsepte ja nendivad, et vaja on vaid natuke leidlikkust ja fantaasiat.

Sügavkülmutamine säilitab vitamiinid ja toitained

Kui beebitoidu tootmisega alustati 2018. aasta veebruaris ja turule tuldi sama aasta mais, siis ettevõte Saaregurmee OÜ loodi tegelikult juba 2017. aasta veebruaris, misjärel tegelesid naised aasta aega paberimajandusega — vaja oli luua enesekontrolliplaan ja saada tegevusluba toiduainetööstusele.

Kui meenutada, millised on olnud tegutsemisaja eredamad hetked, toovad naised välja hiljutise mahetunnustuse ja momendi, mil saadi tegevusluba. „See oli kõige alus. Samuti hetk, mil leidsime oma ideaalse tootmishoone ning saime MESist laenu selle ostmiseks. Meie praegune hoone on kolmas variant erinevatest hoonetest ja vaieldamatult parim. Sees on kaks külmkambrit ja hoone oli juba loodud toiduainetööstuseks, seega jäid ära suuremad kohandustööd. Kindlasti on tähtsad ka EASi arendusosaku ehk arendustöö meie ja Eesti Maaülikooli vahel ning starditoetuse saamine,” räägivad naised.

Praegu on BabyCooli tooted müügil Selverites Tallinnas — Tondi, Pirita, Peetri ja Järve ning ka Selveri e-poes. Ka Saare Selver on esindatud. Samuti võib tooteid leida ka Coopi kauplustest Saaremaal, Rae Konsumis ja Muhu Liiva Konsumis. „Siit klientidele ka palve — andke meile teada, kust soovite meid leida. Info võib saata Facebooki BabyCool lehele või kodulehe kaudu www.babycool.ee ning Saaremaal on võimalik tulla etteteatamisel tooteid ostma ka otse tehasesse aadressil Ülejõe 22, Nasva.

Iga pakk sisaldab ainult ühe tooraine kuubikuid. BabyCool

Kasulik teada:

Beebi toitumise puhul on väga tähtis, et kiires kasvufaasis oleks tema toit väga puhas ja täisväärtuslik. See paneb ka aluse laste maitse- ja toitumisharjumustele. Mahe on aga eriti tähtis liha ja maksa puhul. Poes müüdaval lihal ja mahelihal on suur vahe. Maks on väga kasulik beebidele, aga maks on ka organ, kuhu ladestuvad mürgid. Seepärast kasutame maksa, mis on alla aastaste mahedalt kasvanud lammaste oma, mis ei ole jõudnud veel mürke koguda.