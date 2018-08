Viis omanäolist kohta Eestis, kus veeta unustamatu perepuhkus

Suvi on puhkuste aeg ning alati ei pea meeldejäävaks puhkuseks just välismaale sõitma. Meie oma armsas Eestis on mitmeid silmapaistvaid kohti unustamatu perepuhkuse veetmiseks — tutvustame teile viit neist!

1. Lottemaa – midagi nii suurtele kui väikestele

Pärnumaal Reiu külas on üks müstiline koht, kus saavad kokku muinasjutulisus ning reaalsus, kus kaob ajataju ning suunurgad on kui võluväel vaid ülespoole. See on koht, mis tõmbab magnetina nii suuri kui väikseid, nii poisse kui tüdrukuid.

Loomulikult on see koht Lottemaa.

Lotte joonisfilmidest, muusikalidest ja raamatutest tuttavasse teemaparki jõuab nii rongiga kui jalutades. Külalisi ootavad erinäolised ja sõbralikud jänesed, koerad, kassid, suslikud ja paljud teised. Kõigil neil on erinev maailmavaade, temperament ning roll külaelus aga kõik nad õpetavad lapsi keerukatest asjadest sotti saama läbi oma suu, silmade ja huumori.

Tegevusi jagub kõigile. Saab lustida loo peategelaste Lotte, Bruno ja Albertiga, meisterdada Oskariga, õppida aiatarkusi Annaga, musitseerida Paulaga, sportida Matiga, vaadata terve perega lustakaid teatrietendusi, seikluspargis ennast proovile panna ning külastada Leiutajateküla elanike vahvaid kodusid, kus leidub palju põnevaid leiutisi.

Soojal suvepäeval saab suurest seiklemisest puhata ja kosuda näiteks rannal lesides või Rannakohviku terrassil einestades.

Lottemaa on avatud kui 31.08.2018 iga päev kell 10:00–18:00!

Soovitame varuda terve päeva aega, et kogu programmist osa saada ja kõik leiutised ning atraktsioonid üle vaadata.

Lisainfo www.lottemaa.ee

2. Nõiariik ja Liikluslinna Lõbustuspark – Lõuna-Eesti suurim

Uhtjärve Ürgoru Nõiariik Uhtjärve kaldal on suvepäevade, talvepäevade, ja seminaride pidamiseks parim paik Eestis, ka perepuhkuseks. Majutust saavad kuni 102 inimest erilistes nõiamajades. Lisaks saalile on võimalik korraldada üritusi väliterrassil, kus on katusealune kuni 300 külastajale ja esinejatele lava. On ka telkimise võimalus suurematele gruppidele, mis teeb Nõiariigist hinnatud suvepäevade pidamise koha.

Tutvu suvepäevade pakettidega siin.

Nõiariigis on Soome saun 30 inimesele ja tünnisauna mahub 15 kümblejat. Lisaks leiab huviline siit suitsusauna ja mõnusat suplemise võimalust pakkuva tiigi. Sündmuste korraldamiseks on meeskonnal olemas nii vajalik kogemus, inventar kui ka tehnika. Samuti saadakse suurepäraselt hakkama toitlustamisega. Lasketiir, tugitoolijalgpall, luuavise, kanuud, spordiväljakud, mullijalgpall — kõik need on aktiivse puhkaja silmis väga hinnas ja siinsamas lähedal. Siinsamas asub ka Liikluslinna lõbustuspark, kus on üle 20 erineva atraktsiooni.

Mida kõike Nõiariigis veel teha saab, näed kodulehel www.noiariik.ee.

Tule Liikluslinna ja õpi ohutult sõitma.

Liikluslinn on ainulaadne siseliikluslinnak, kus töötavad valgusfoorid ja säravad suurlinnatuled. Koha peal õpitakse ja järgitakse liikluseeskirju. Keskusest leiad kohviku, vabaõhukino, diskoteegi, spordisaali ja palju muud, mis kaasaegses linnas olema peaks. Liikluslinnas on ka vormelirada ja rattasõidu õppeplats, kus tulevikus saab anda rattasõidu juhilubade eksameid. Ootame nii väikseid kui suuri ilmakodanikke Liikluslinna, kus saate ohutult liiklema õppida ja kogu perega lõbusalt aega veeta.www.liikluslinn.ee

Võimalused:

Korraldada põrkeauto ralli liikluslinna tänavatel (täiskasvanutele).

Sõita erinevate autodega (lastele).

Liiklustreening ja lustisõidud lastele.

Jalakäijail tutvuda linna oluga ja nautida linna liiklust.

Sõita kogenud juhendaja kõrval (ainult ettetellimisel).

Firma ürituste pidamine.

Majutus maailma kõige väiksemas riigis ( www.noiariik.ee

Autokino.

Toitlustus kohvikus ja lähedal asuvas Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis.

Seminaride ja konverentside pidamine.

Disko.

3. Cantervilla Loss – kogu perega lossihoovi lustima

Põlvamaale Pikajärve külla saabujat tervitab juba eemalt suursugune maakivist mõisakompleks uhke lossiga. Lossi kõrvalhoonetes ja välialal tegutseb Lõuna-Eesti suurim mängumaa, kus on omavahel põnevalt ühendatud minevik ja kaasaeg.

Atraktsioone leidub nii palju, et siia on mõtet tulla terveks päevaks. Alustada võib veepargis hullamisega ja liuradadel liuglemisega või proovida hoopis Eesti kõrgeimast veetuubirajast alla kihutada, kuid leidub ka atraktsioone, kus on vaja osavust ja kiirust, nagu lasermängus, hobuste võiduajamisel, pallirallis või tuletõrjemängus. Mõned atraktsioonid on aga sellised, mis panevad südame kiiremini lööma, näiteks mitmed erinevad karusellid ja rongisõidud, Õuduste labürint ja kardisõit ning põrkeautode sõit.

Samas on külastajad tunnistanud, et Cantervilla Loss jääb neile meelde atraktsioonide pärast, millega nad kuskil mujal kokku pole puutunud. Muidugi meeldib lastele ka batuutidel hüpata ja ronimisväljakul ronida, aga Cantervillas on palju heas mõttes eriskummalisi atraktsioone, mis pakkusid lastele uutmoodi põnevust.

Kel jäi ühest päevast väheseks, saavad majutuda muinasjutulises lossi peretoas ja nautida mõisahärraks ja mõisaprouaks olemist. Lossi restorani terrassilt avaneb maaliline vaade Pikajärvele ja mõisaprgile ja see ongi koht, kus perega õhtusööki nautida ja tunda end erilisena.

Cantervilla Loss pakub majutust aastaringselt kuni 90 inimesele.

Cantervilla Lossi mängumaa on avatud 01.06–19.08.2018

Ka pärast mängumaa hooaja lõppu on mõtet tulla Cantevillasse, sest siin käib vilgas tegevus edasi. Siis on Loss seminaride, pidude, tähtpäevade ja loomulikult pulmade päralt. Ka pered on oodatud spaakompeksi külastama.

Teemapargi hinnainfo www.cantervilla.ee.

Lisainfo telefonil 53403523 ja info@cantervilla.ee.

4. Viikingite küla – koht, kus viia end kurssi muistse eluoluga

Viikingite küla annab võimaluse astuda hetkeks välja tänapäeva kiirest elutempost ja tunda, kuidas muistne eluolu käis. Viikingite küla asub Tartu maantee ääres, kõigest 15 minuti kaugusel Tallinna kesklinnast.

Pakutakse elamusmajutust, toitlustust, seminaride ja ürituste korraldamise võimalust ning erinevaid programme nende juurde. Külas on praegu neli saunamaja, erinevad elamusmajutuse võimalused ja forellipüügi tiik. Viikingite külal on kõigile midagi vahvat pakkuda!

Suvistel nädalavahetustel toimuvad külas pidevalt programmid, mis annavad aimu muistete viikingite tegevustest — muu hulgas saad lennutada oda, lasta vibu või otsida aaret aaretelaevaga. Et kindlalt tegevustest osa saada, saad sobiva tegevuse valida kodulehelt ning broneerida see endale sobival ajal. Sellel suvel korraldati ka Eesti esimest Viikingite treeninglaagrit lastele, mis osutus väga menukaks.

Kohe-kohe avatakse Pirita jõe kaldal uhiuue suitsusauna maja. Suitsusaun mahutab laua taha umbes 15 inimest ning ca 10 inimest ööbima, lisaks on väljas maja kõrval mõnus katusealune, milles nautida mõnusaid suveõhtuid. Võiksid olla üks esimeste seas, kes mõnusa suitsuse leili viskab!

Uuri lisa kodulehelt või Facebooki lehelt.

5. LaitseRallyPark – õpi liiklema läbi mängu

LaitseRallyPark on tõeliselt mõnus koht, kus koos perega aega veeta ja meelt lahutada! Asukohaks on Harjumaa, vaid 30 minutit autosõitu Tallinnast.

Peredele mõeldud lasteala koosneb liikluslinnakust, mis ongi päris minilinn, kus on võimalik sõita elektriautode, pedaalkartide, Jeepide ja jalgratastega ning mängudemajast, milles erinevad teematoad nagu Lego nurk, kino, rallisimulaator, konsoolid, nukutuba jne. Laitses on ühtlasi hariv kui ka lõbus nii väikestel kui suurtel — ideaalne võimalus läbi mängu õpetada ja õppida liiklema!

Kardikeskus töötab aastaringselt ja suvetingimustes saab korraga rajal sõita kuni 12 karti, korraldada võistluse või niisama kurvides sõitmist nautida. Väiksemate sõiduhuviliste tarvis on lastekardid ja samuti üks paariskart, millega võimalik sõidutada päris pisikesi või neid, kes eelistavad istuda kaassõitja koha peal.

Autohuvilised saavad külastada eksklusiivsete vanaautode ekspot, sõita nostalgiamaasturiga takistusterajal, rallitada BMW või Lada autodega või harjutada kätt trikiauto roolis.

Kõigist elamustest saab hea ülevaate külastades kodulehte www.laitserallypark.ee.

Rohkem põnevust, rohkem adrenaliini, rohkem elamusi!