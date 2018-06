Joel Lindpere: Ükskõik kuhu ma jalgpallurina ka reisinud olen, ei ole mul kunagi olnud nii palju asju kaasas kui praegu kaksikutega

Joel: Väga hea ema. Ja on väga hästi minu kõrval vastu pidanud. Eelmisel aastal olid nii mõnedki välislaagrid, kus pidin meeskonnaga ära olema. Loomulikult on see raske, aga vanaema käis abiks ja Julia sai hakkama. Sätin oma töögraafikut selle järgi, kuidas kodus vaja on, ning olen nii palju abiks, kui saan. (Joel juhib koos Ragnar Klavaniga jalgpalliklubi Tallinna Kalev – toim.) Üritan Juliat väärtustada. Näiteks sel suvel ootab meid ees ilma lasteta reis pulma-aastapäeva puhul. See tuleb huvitav aeg, lapsed on siis aasta ja kolme-nelja kuu vanused ning peavad nädalakese ilma meieta hakkama saama. Kui neid keegi hoiab, siis hoiab, ja kui ei, siis saavad hakkama küll – paneme põranda kamapalle täis. (Naerab.)

Kuidas Juan vennad vastu võttis?

Joel: Talle oli kõige raskem ootusärevus, sest kaks nädalat ei tohtinud keegi laste juurde tulla – kõik käisid haigla akna all lehvitamas, kingitusi ja süüa toomas. Eks praegu ta oota seda aega, kui saab juba rohkem põnnidega mängida. Küsib ka kogu aeg, kas nad on jälle midagi uut õppinud. Rohkem on ta meiega reisidel ja nädalavahetustel. Aga ootan juba seda, kui poisid on natuke suuremad ja saavad koos tegusid teha.

Kuidas kaksikud nimed said?

Julia: Alguses pidid tulema Jessica ja Jasmiin, aga siis pidime midagi muud välja mõtlema... Kuna üks oli nii pisike, siis mulle tundus, et ta ongi nagu Jesse. Joneliga läks rohkem aega. Kuna ta oli täitsa Joeli nägu, siis panimegi Joel, aga n-täht on vahel – Jonel.

Joel: Kriteerium oli, et nimi algaks j-iga, kuna on Juan, Joel ja Julia. Minu peres on veel j-tähega nimesid.