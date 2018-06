Kõige õnnelikumad lapsed kasvavad Pärnumaal

Lastevanemate elu pole teps mitte kergete killast — mudilane pole veel ilmavalgustki näinud, kui juba seisab ta lasteaia järjekorras. Seejärel võtab peagi maad mure, kus küll maimukesega mängimas käia ning tema lõputuid andeid arendada. Just nagu sellest veel vähe oleks, tabab hiljemalt kuuendaks eluaastaks möödapääsmatu vajadus kool, trennid ning kõik muu lapse arenguks vajalik välja valida, et siis järgnevad paar aastat lõputult nende punktide vahel pendeldada. Milline aja- ning närvikulu! Eriti olukorras, kus elu võiks märksa lihtsam, ent võimalusterohkem olla. Just nii nagu Pärnumaal.

Üks Pärnumaa motodest — koduselt kindel kant — võtab tabavalt kokku kõik hea, mida maakonnal on pakkuda. Siin saab laps rahulikult oma koduõuel ning mänguväljakutel mängida ilma, et ema silmad teda igal sekundil närviliselt saatma peaks. Kui pealinnas põksuks enamike lastevanemate süda kiiremini pesamuna soovi peale rattaga sõbrale külla või randa sõita, siis Pärnumaal on see iseenesest mõistetav. Turvaline keskkond tagab vanematele meelerahu ning võtab ära kohustuse hommikust õhtuni lapse logistikaga tegeleda, andes samas noorele inimesele võimaluse juba maast madalast iseseisvust ning kohusetunnet arendada.

Pärnumaa vaieldamatuks eeliseks on seegi, et siin toimub rohkelt üritusi, mis on spetsiaalselt just peredele mõeldud. Alustades Rõõmsate Laste festivalist ning lõpetades temaatiliste õhtute ja töötubadega raamatukogudes, koolides, Maarja Magdaleena Gildis ning mitmetes teistes kohtades.

Rõõmsate Laste Festival

Lasteaiakohad ja korralikud koolid garanteeritud

Seda, et Pärnumaa on mõnus paik lastega peredele, kinnitab ilmekalt seegi, et lasteaias käivate laste arv on aasta-aastalt üha kasvanud. Erinevalt paljudest teistest suurematest linnadest ei vaeva Pärnut isegi lasteaiakohtade põud. Terves maakonnas on kokku 14 eralastehoidu ja 48 lasteaeda, viimastest kaks on erakätes. Kusjuures lähiajal luuakse lasteaedu juurdegi, et ikka igale lapsele oleks koht garanteeritud.

Boonuseks on seegi, et lõviosa lasteaedadest asub looduskaunites paikades, mere või jõe läheduses, mis tagab väikestele põnnidele ideaalse õpi- ja kasvukeskkonna.

Pärnumaal on haridus prioriteediks ja sellele pööratakse suurt rõhku. Maakonnas on kokku 7 lasteaed-algkooli, ligi 30 põhikooli — individuaalsele õppele keskendunud Pärnu Waldorfkool ja Vabakool teiste seas — ning 10 gümnaasiumi, mis pakuvad nii reaal- kui ka humanitaarharidust vabariiklikult arvestataval tasemel, väljaspool kodulinnagi tuntud Pärnu Koidula Gümnaasium ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium teiste seas.

Maakonna omaette tegijaks on kujunenud Pärnumaa kutsehariduskeskus, kus saab selgeks väärt ameti nii põhi-, kesk- kui ka kõrghariduse baasil. Tegemist on ühe suurima kutse- ja täiendusõppekeskusega Eestis, kus on nähtud palju vaeva, et uued õppekavad ning suurepärased õpitingimused välja arendada.Veel on Pärnumaal rakendusliku kõrghariduse omandamise võimalused, seda pakuvad nii Tartu ülikooli Pärnu kolledž kui ka Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekool.

Huvikoolidega anded õitsele ning silm särama

Pärnumaalt leiab eest lõputu arvu huvi- ja hobiringe. Toimetamist jagub nii neile, keda kütkestab võimlemine, ballett, tants või ratsasport, kui ka neile, kes armastavad jalgpalli, korvpalli ning tenniseväljakutel mõõtu võtta. Lisaks on loodud suurepärased võimalused nii ujumiseks kui ka sõudmiseks.

Pärnu rulapark Karmen Kärg



Maakonnas tegutseb kokku 12 avatud noortekeskust ning mitu muusika-, tantsu- ja kunstikooli. Omalaadses Pernova hariduskeskuses on sisse seatud eraldi loodus-, tehnika- ning motomajad, kus saab oma lemmikhobiga süvendatult tegeleda. Veel leidub arvukalt matkaradu, kus otse loodusest teadmisi ja elamusi ammutada.

Nii võibki julgelt öelda, et teist sellist pere- ja noortesõbralikku maakonda Eestis pole. Tule ja veendu selles ise, tutvudes maakonna võlude ja võimalustega alustuseks siin.