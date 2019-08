Gerd Kanter isarollis | Kindlasti on mulle tähtis, et poeg minu korraldusi täidaks

Gerd õpetab poega kaotama. “Kui suudame kaotusi analüüsida ja nendest õppida, pole ka võit kaugel,” kinnitab Gerd. Tal on seljataga edukas kettaheitja­karjäär ning nüüd on mees pühendunud treeneritööle ja kasvatab abikaasa Liinaga Kristjanit (5).

Gerd: “Distsipliin on igal elualal oluline. Trennis õpivad lapsed treeneri korraldusi täitma ja nii areneb distsipliin. Laste eest tuleb alguses paljud valikud ise ära teha. Ei saa loota, et põnn teeb ise kõik otsused, mis tema tulevikku mõjutavad.

Ei saa loota, et elu kannab meid ise edasi — me peame nägema vaeva, et oma unistused teoks teha. Kui maast madalast eesmärke seada, jõuab laps kaugemale.

Kui kodus olen, siis üritan Kristjanit kaasata oma sportlikesse tegevustesse nii palju kui võimalik. Möödunud aastal sai ta isegi oma esimese spordivigastuse. Läksime koos suurde spordihalli. Treeningu lõpus oli vaja ruum korda teha ja kangilitrid paika tõsta. Juhtus nii, et ta võttis kangiluku, arvates, et tõstab selle ilusti ära, aga kuna see on väga ebamugava kujuga ja kaalub 2,5 kilo, siis maandus see ta suure varba peal. See oli väga valus, käisime ka kiirabis, väike varbaluu mõra oli.”