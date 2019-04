Ott Tänak ajakirjale PERE JA KODU: Minu jaoks on esikohal pere!

”Kui rallidel võtab Ott Tänak (30) külmavereliselt kurve oma Toyota roolis, siis kodus on ta isa, kelle küljes lapsed takjana ripuvad ja kes saabub teinekord koju kastitäite roosidega naisele Janikale (34). Ott ütleb, et tal on unistuste pere.

Augustipäev, mil Ott Pere ja Kodu septembrinumbri kaaneloo jaoks enda pereelust rääkis, oli tihe — hommikul toimusid dokumentaalfilmi võtted ja seejärel ootas peret kohe suur intervjuu ning pildistamine. Sellest hoolimata võttis Ott aega, et lastega koduõues lõbutseda. Vaata videot SIIT!

Tütar Mia beebiea elus osales Ott rohkem, poeg Roni sünni ajaks oli karjäär tõusuteel ja aega vähem. Oti naine Janika tabab end tihti imestamast, et mõlemad lapsed on kõigele vaatamata väga issikad. “Me ei saa Otiga videokõnesidki teha, kui Ron on juures. Kui poiss näeb issit, läheb ta hulluks ja püüab telefoni iga hinna eest enda kätte krabada, nii et kõnest ei tule midagi välja,” tunnistab Janika. “Kui kodus olen, meeldib lastele minuga olla,” nõustub Ott. “Eks sellepärast, et ma olen isa, kes kodus olles nendega muudkui mängib ja aega veedab.”

Mingil perioodil ei käinud Janika tütrega Otti lennule saatmas, sest Mia nutt kippus üle ääre. “See oli nii raske aeg,” ohkab Janika. “Kord sõitis Ott Argentinasse oma mitme lennu piletite pakiga ja laps muudkui palus: võta mind kaasa… Kuidas sa ei saa võtta, sul on ju nii palju pileteid…”

“Mida edukam oled töös, seda vähem saad olla perega,” tunnistab Ott elulist tõde. “Ma armastan väga oma peret, aga ka tööd. Päeva lõpuks on perekond alati number üks võrreldes karjääriga. Aga et mu töö toob meile leiva lauale, pean end jagama. Mingitel hetkedel on seda keeruline teha, kuid õnneks on ka võistlusi, kuhu pere saab kaasa tulla.”