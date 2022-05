Need hirmkiired argihommikud! Kolme lapse ema seitse nõuannet kuidas hommikuti lastega vähem pahandada

Kui me ise hommikuti kiirustame, oleme närvilised, kannatamatud ja kergestisüttivad, pole ime, et lapsed kohe märku annavad, et neile selline õhkkond ei meeldi. Kelles tekib trots, kes väljendab end nuttes, kes sulgub endasse. Kogu see kompott lõhnab frustratsiooni järele. Kuidas sellest kõigest heas tujus ja võitjana välja tulla, nii et kõik jäävad terveks? Siin sulle seitse nõuannet!