Eesti-USA segapere Florida juudikogukonnas: lapsele kiirabi kutsumine maksab 1300 ja rasedusaegne ultraheli 600 eurot

„Jordani vanemad soovisid, et teaksin juudi pühi ja näitaksin välja kuuluvust. Raske sellesse kogukonda kuuluda pole – üks rabi sõidab meil ringi Harley-Davidsoniga ja teine on gei,“ naerab Kerli Kirch Schneider .

Kerlit paneb aga imestama, et Floridas eri ühiskonnaklassid omavahel läbi ei käi. „Segregeeritus on ilmne ja inimesed tavatsevad end liigitada klassikuuluvuse järgi. Paremal järjel inimesed nn madalamate klasside probleemidest ei tea ja väga ei tahagi teada.“ Ta toob näiteks tervishoiusüsteemi, mis pole USAs kõigile kättesaadav. „Kõrva­valus lapsele kiirabi kutsumine maksab 1300 dollarit. Kui ootad last, pead tervisekindlustusele vaatamata ühe ultraheliuuringu eest välja käima 600 dollarit ja ultrahelisid tehakse mitu korda rohkem kui Eestis,“ jutustab Kerli.