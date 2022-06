Heidit Kaio aastaid kestnud diagnoosijahist: mu poeg pole rumal, tal on düsleksia

„Diagnoosi selgumine oli lapsele väga oluline hetk. Ta oli ju pikalt aru saanud, et mingid asjad on talle rasked, aga ei mõistnud, miks. See tekitas temas hirmu, et äkki on ta lihtsalt rumal,” seletab Heidit oma poja Villemi siseheitlusi. Pikalt peeti tema muret lihtsalt õpiraskuseks.