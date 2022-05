Sõjast Eestisse põgenenud 7 lapse ema: vanim poeg jäi Mariupoli eest võitlema. Nüüd on ta tilgutite all... aga vähemalt elus

"Meie teekond siia oli väga keeruline. Krõvõi Rihist Poola piirini oli meid seitsmekohalises autos kokku 13 – täiskasvanud, lapsed, lapselapsed... Teist variant lihtsalt ei olnud. Kuna olime hirmul, olime nõus mistahes tingimustega. Kartsime, et meid lastakse enne kohalejõudmist teepeal maha," jutustab Lyubov. "Mu abikaasa ja vanim poeg on mõlemad rinde eesliinil. Poeg kõige tulisemates kohtades nagu Mariupol. Kui me Eestisse jõudsime, kaotasime temaga ühenduse