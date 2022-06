Barefoot-jalatsid on tulnud, et jääda

Triin Mardiste (29) peres kasvab kolm tütart: Miia (8), Maia (5) ja Maili (2). Paar viimast aastat on kõik kolm last kandnud vaid paljajalujalatseid ja nüüd eelistab neid ka ema. „Avastasin need pooljuhuslikult ja viimases hädas. Nimelt oli Miia enamiku jalatsite suhtes tundlik ning tavapoodidest oli talle väga raske jalanõusid leida, kuna ta kurtis pigistamist ühelt ja teiselt poolt. Hakkasin uurima alternatiive ja sattusin Facebookis gruppi „Barefoot-­jalatsid“. Siit mu eelistus alguse saigi! Sain teada, et Miial on lai jalg, mis selgitab, miks talle paljud tavajalatsid ebamugavust tekitasid.“