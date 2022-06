PERE JA KODU KAANELUGU | Lenna: toimiva kärgpere jaoks teeme teadlikku koostööd ja suhtleme tüdrukute isaga avatult

Lenna, ostsid vana maamaja Setomaale mitu aastat enne Lauriga tutvumist. Kuidas tema siia sobitus?

Lauri sobitus kohe ja pigem oli just tema see, kes võttis siin ette julgemaid samme. Näiteks on kitse võtmise idee tema oma. See oli mulle ootamatu, sest ma ei arvanud, et ta tahaks linnast päriselt ära tulla, aga looma võtmine just seda tähendas. Ka panime temaga meie esimesel koosolemise suvel kasvuhoone püsti. Võib öelda, et ühes Lauriga tuli meie Setomaa talule elu rohkem sisse.