Nendest asjadest tunnevad lapsevanemad kõige rohkem puudust võrreldes ajaga enne lapsi

Võib olla mäletate veel seda aega, mil saime magada ja süüa, millal ise tahtsime? Kui saame lapsevanemateks, hakkame elama rohkem väikeste inimeste rütmis. Redditi-keskkonnas jagasid lapsevanemad, mis on need asjad, millest nad kõige rohkem puudust tunnevad, mida nad enne lapsi nautida said. Loe ja vaata, kas nõustud!