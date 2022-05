TUULI BLOGI | Otsustasin, et poeg näeb multikaid ainult SOS-olukorras

Kui ma veel ema ei olnud või kui Aaron oli alles beebi, lubasin endale kokku kõik need asjad, mida ilmselt paljud emad lubavad. Üks nendest lubadustest oli, et ma avan talle multikatemaailma võimalikult hilja. Ma teadsin, et kui ta selle maailmaga tuttavaks saab, on raske kätt ette panna. Näiteks oli mul kunagi kolleeg, kel oli kolm last ja tal polnud kodus televiisorit. Mulle tundus see väga sobiv variant. Samas mõtlesin alati, et kuidas ta jaksab...