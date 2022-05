FOTOD | Mitu tuhat Ukraina sõjapõgenikku käis täna Lotte etendust vaatama

Lotte etenduse tootjal Ekspress Meedial õnnestus koos partneritega pakkuda osale sõja eest Eestisse põgenenud inimestest laupäeval natukenegi meelelahutust, rõõmu ja positiivsust, vaatamata, et igapäevased uudised nende kodumaalt on täis traagikat ja pisaraid. Eesti ühiskonna roll ja vastutus on aidata sõjapõgenikel Eestis võimalikult lihtsalt sulanduda, tööd leida ja tuua ellu samasuguseid tegevusi nagu oli neil kodumaal. Ja just laste vaba aja sisustamine on kõikjal, kuhu põgenikud jõudnud, tavapärasest keerulisem ja vastutusrikkam. Sestap said täna osa Eestisse põgenenud Ukraina perekondi (koos tõlgitud kavalehega) nautida Lotte seiklusi, laulu, tantsu ja positiivsust. Seda Eesti parimate näitlejate esituses.