Ema: imetasin oma beebit 18 tundi ööpäevas. See mõjus mulle laastavalt

Ema tõdeb, et ööpäevas oli poeg ligi 18 tundi rinnal – kohe hommikul ärgates hakkas ta seda otsima ja uinus üksnes sellega. Vahel õnnestus panna ta kiike või mängumatile, aga vaid lühikeseks ajaks. Kui Robin rinda ei saanud, võis ta kasvõi kaks tundi järjest karjuda. Kuna peres on veel kaks last, oli olukord Kerlile keeruline.