Teadlasest isa ja disainerist ema: 64-ruutmeetrisesse korterisse mahutasime neli tuba – iga ruutmeeter leiab kasutust

„Oleme teadlikult kasutanud ära kogu korteripinna, et iga ruutmeeter leiaks otstarbe. Isegi magamistoa nurgal, kus asub potilill, on kindel kasutus – see on Franki peidupaik!“ räägivad disainer Lis Pikkorainen ja nooremteadur Sten Kauber oma värsket kodu näidates, kes elavad seal koos oma kolme lapse ja kahe kassiga.