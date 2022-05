Notar selgitab: kas sündimata laps saab olla pärija, kui vanemad ei ole abielus?

Millistel juhtudel saab laps olla pärija, kui ema on rase ja laps veel sündimata? Kas saab olla ka nii, et ema ise ei ole pärija, aga seda on tema veel sündimata laps? Nendes olukordades tekkivate õiguste kohta jagab selgitusi notar Priidu Pärna nii siinses artiklis kui ka oma värskes raamatus "Notar Priidu Pärna annab nõu".