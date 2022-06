Eesti noor Ukrainast saabunud klassikaaslastest: mulle tundub, et koolis on neil rahulikum ja muretum keskkond kui kodus

Pääsküla koolis on Ukrainast tulnud õpilastele loodud eraldi klass. Lõpuklassi õpilane Aleksandra (17), on ukrainlastele justkui mentor või tugiisik. „Mäletan, et meie klassile räägiti, et kui näete kooli peal uusi nägusid, on nad tõenäoliselt ukrainlased. Mingit suuremat selgitus- või eeltööd õpetajad ei teinud, aga see sõnum jäi küll kajama, et suhtuge uutesse õpilastesse hellalt.“