MARIA BLOGI | Saan aru, miks paljud ei taha tööle kandideerida või loobuvad poole peal

Eks kõige raskem selle juures oligi valida välja see, mis on mõne tööandja jaoks oluline. Mitte ühtegi tööandjat ei huvita kõikvõimalikud minevikus tehtud tööd ja seega filtreerisingi välja, mis on need töökohad, mis on mulle midagi andnud ja millega end nii-öelda reklaamin. Kõige parem reklaam inimesele on ju kaaskiri ja see on minu jaoks üks suurimaid väljakutseid. Ma nimelt võin suuliselt olla enda tugevuste ja nõrkuste analüüsimisel väga tubli, sest siis saan alati asju ka põhjendada. Kaaskiri on aga koht, kus ei ole võimalik end kuidagi selliselt kirjeldada nagu mulle meelepärane oleks. Seega panin kokku ühe universaalse kaaskirja, mida siis vajadusel sobivamaks timmida.