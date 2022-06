„Ütlesin vanemale pojale tihti, et tõmba tagasi, nooremal on ju diagnoos. Ta pidi pidevalt oma vajadusi ohverdama“

„Tagantjärele tean, et see pole üldse okei. Meie suhe läks järjest halvemaks. 10–11aastaselt ütles ta mulle tihti, et vihkab mind ja põgeneb kodust, lubas end ära tappa,“ meenutab 11-aastase Hansu ja 13-aastase Pauli ema Katrin kurvastusega.