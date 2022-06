„Ütlesin vanemale pojale tihti, et tõmba tagasi, nooremal on ju diagnoos. Ta pidigi pidevalt oma vajadusi ohverdama“

Uuringute järgi eelistab 70% vanematest üht last teisele. „Ma ei taha nii tunda, aga eelistan oma nooremat last vanemale,“ pihib ka Marion. „Tunnen sellepärast väga suurt süüd.“ Olukord jätab jälje kõikidele pere lastele. Lemmiku staatusest ilma jäänud lapsed on altimad depressioonile ja ärevusele.