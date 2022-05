Märka lapsel diabeedi esimesi tunnuseid, et õigel ajal reageerida!

Eestis on diabeet diagnoositud umbes 70000 inimesel, ka mujal maailmas on diabeet suhteliselt sagedasti esinev haigus. Kui I tüübi diabeet eeldab eluaegset insuliiniravi, siis II tüübi diabeedi puhul on võimalik veresuhkur normaalsele tasemele viia ka elustiili muutes. Laste puhul on nii mõnedki I ja II tüübi diabeedi tunnused kattuvad, seega tasub hoolega oma last jälgida ja muutuseid märgata.