TUULI BLOGI | Tahan ka kahe lapse emana elu nautida

Hetkel on Aretel käimas neljanda elukuu uneregressioon ja kõik senine rütm unedega on pea peale keeratud. Kui muidu magas ta vähemalt korra päevas ühe pikema une 3-4 tundi, siis nüüd on kõik tema uned vaid 40 minutit pikad ja ta ärkab hommikuti 4-5 vahel. See tähendab seda, et ma pean tegutsema hommikust õhtuni nagu oleks kiirrongil.