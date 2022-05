Aasta Suurpere 2022 on sportlik ja aktiivselt kogukonda panustav 7-liikmeline perekond Kubjas Saaremaalt

Pereema Reelika panustab igal võimalusel Saaremaa Lasterikaste Perede Ühenduse vabatahtliku töösse, kuhu on kaasanud ka oma 12-aastased tütred. Reelika aitab ka Saaremaa Toidupanga töös. Pereisa Margo panustab kogukonna toimimisse ja arengusse, olles varasemalt pikka aega Kudjape alevikuvanem ning Kudjape Arenguseltsi asutaja ja juhatuse liige. Margo seisab Saaremaa tuleohutumaks muutmise eest nii tööalaselt oma ametipostil Päästeametis, kui ka kogukondlikult korraldades Kudjape Arenguseltsiga ohutuspäevi. Margo on 2018. aastal valitud Saare maakonna aasta isaks.

Lasterikkad pered on iga riigi ja rahvuse olulisim vundament

Aage Õunapi sõnul on „Aasta Suurpere” aunimetus, mis omistatakse ühtsuse ning lasterikkuse au sees hoidmise eest suurperele, kus kasvab vähemalt neli last. Aunimetuse väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ning tunnustada Eestimaa terveid ja tugevaid suurperekondi ning tuua neid ühiskonnale eeskujuks. „Lasterikkad pered on iga riigi ja rahvuse olulisim vundament. Nende tublide emade ja isade panust ühiskonda on eriti keerulistel aegadel oluline märgata ja esile tuua,“ sõnas Õunap.

Eesti Lasterikaste Perede Liit loodi 1996. aastal. Liit on kolme ja enamaga lapsega peresid koondav katusorganisatsioon. Liidu missioon on seista selle eest, et iga lasterikas pere Eestis tunneks end väärtustatuna ja turvaliselt. Liidu võrgustiku moodustavad 19 piirkondlikku liikmesorganisatsiooni, kuhu kuulub enam kui 3300 kolme ja enama lapsega perekonda, kus on kokku sirgumas rohkem kui 12 400 last.