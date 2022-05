Kuidas Eesti lapsed liikuma saada? Liikumakutsuv Kool teab paari head retsepti!

Tallinna Järveotsa Gümnaasium on üks Liikumakutsuva Kooli programmi liige. Nad on oma koolipäeva tegevustesse põiminud näiteks aktiivsed ainetunnid, kevadised ja sügisesed õuevahetunnid ning õuesõppepäevad. Saalis leiavad aset tantsuvahetunnid, kus end mängu Just Dance järgi liigutada saab. Liikumisminutite üle peetakse arvet juba teist aastat,