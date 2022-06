Käes on puhkuste aeg

Sõidad nädalaks lastega puhkama. Lapsed saavad rannas möllata, kohvikutes ja muuseumides käia ning on pärast šokolaadi­pruunid ja energiat täis. Aga ema on lõputust laste tagaajamisest ja oma soovide allasurumisest väsinud ning küsib nukralt: „Millal mina puhata saan?“ Kõlab tuttavalt?

Rutiinist välja

Sõpradega elamusi hankima

Olen õnnelik inimene, sest juba varasest nooruspõlvest on mul kaheksaliikmeline sõbrannade punt, kellega ka nüüd pidevalt aega veedame. Kui me peredega väljasõidule läheme, on meil kambas lapsi rohkem kui täis­kasvanuid. Sellised reisid vajavad veidi enam planeerimist, aga ühine seiklusrõõm laste silmis on kirjeldamatu. Neile jäävad kindlasti vahvad lapsepõlve­mälestused ja võib-olla ka sõbrad kogu eluks. Oleme koos külastanud Eesti saari ja sadamaid. Näiteks möödunud aastal käisime jalgratastega Kihnus, sel suvel ootab meid seiklus Kõiguste sadamas.