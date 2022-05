Lastepsühhiaater: seitsme aastaga oleme surmasuust päästnud 30 last, kes on iseendale ohtlikud

„Lapsena nähtud või kogetud vägivald, nii vaimne kui ka füüsiline, jätab alati jälje. Trauma ei ole see traumaatiline sündmus ise, vaid haav, mis sellest jääb. Mida noorem on laps, seda suurem on kahjustus tema tervisele, suhetele ja usaldusele – seda kogu eluks,“ kinnitab Anne „Kuula last tähelepanelikult. Aga ole valmis kuulama ükskõik kui õudset lugu."