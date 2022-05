Teismeliste alastipiltide jagamine on sagenenud. Vaata ennetuskampaania videot "Mõtle, enne kui jagad"

Et tähistada rahvusvahelist kadunud laste päeva on sellel aastal AMBER Alert Euroopa, lastekaitse alal tegutsevad valitsusvälised organisatsioonid ja õiguskaitseorganid kahekümne kaheksast riigist algatanud aastase kampaania, mille motoks on “Mõtle, enne kui jagad.” ehk Think before you share. Kampaania on pühendatud teadlikkuse tõstmisele teemal, mis on viimastel aastatel alaealiste jaoks probleemiks kujunenud: alastifotode jagamine.

Üks teismeline kolmest on näinud ilma nõusolekuta jagatud alastipilte

Koroonapandeemia koos pideva sotsiaalmeedia platvormide arvu kasvuga on tõstnud teismeliste seas endast tehtud alastipildide internetti üleslaadimiste ja jagamiste arvu. Internet Watch Foundationi (IWF) kohaselt on alates 2019. aastast kasvanud alastipiltide üleslaadimiste ja jagamiste arv 77 protsenti. See murettekitav käitumine on saanud nooremate generatsioonide seas normaalsuseks. Kuni selleni, et üks kolmest teismelisest on tunnistanud, et on näinud ilma nõusolekuta jagatud alastipilte.

Alates 2019. aastast kasvanud teismeliste alastipiltide üleslaadimiste ja jagamiste arv 77 protsenti

Frank Hoen, AMBER ALERT Euroopa esimees ja asutaja ütleb: “Sotsiaalmeedia ja sõnumisaatmise rakendused on teismeliste seas saanud üha enam populaarsemaks vahendiks oma seksuaalsuse uurimisel ja väljendamisel. See hõlmbab endast alastipiltide tegemist ja jagamist. Paljud noored arvavad, et see on täiesti kahjutu ja usuvad, et nende pildid jäävad ainult nende saaja valdusesse. Kahjuks õpetab reaalsus, et sageli see nii ei ole. Me tahame tõsta noorte teadlikkust, et sellised endast tehtud pildid ja nende jagamine võivad tuua kaasa kaugeleulatuvaid tagajärgi noorte tervisele ja heaolule ning võivad viia ka seksuaalse väljapressimise ja sunnini või isegi kriminaalsete süüdistusteni.”