Sina oled meie sihtgrupp

Pereelu ei ole vaid beebiaeg ega see, mis eelneb lasteaiale. See on see, kui lähed põnni kõrvalt tööle, ning see, kui pead hakkama lapsele kooli ja trenni valima. Pereelu on see, kui vajad aega oma laste isaga, ning see, kui otsite uut kodu. Pere on ühe, kahe, nelja ja kuue lapsega. Sügisel lükkasime oma ajakirjas käima uue rubriigi „Teine laps“, mis koondab just need teemad, mis puudutavad emasid ja isasid, kel kodus lapsi mitu – sa tead, et sellega kaasnevad täiesti uutmoodi mured ja rõõmud.