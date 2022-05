TUULI BLOGI | Kipume unustama, et laps on indiviid, mitte meie omand

Öeldakse, et lapsed on oma vanemate nägu - see peab paika! Kui korraks sellele mõtlema hakata, siis tõesti - kohe, kui laps siia ilma sünnib, hakkab vanem teda kohe suunama ning kujundama. Ta otsustab, millised on lapse harjumused une ja toitumisega seoses, millised riided selga lähevad, kellega ta mängib jne. See on ju mõneti vägagi loogiline. Aga kas selle kõige juures märkame, et vahel kipume selle kõigega liiale minema? Püüame last vormida oma nägemuse järgi.