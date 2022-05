Vaata järele, mis on Bigbanki jaoks suurim rikkus!

Bigbank Eesti juhi Jonna Pechteri sõnul on suurperede liikumine Eesti elu üks nurgakivi. „On rõõm, et saame õigele asjale omalt poolt õla alla panna,” selgitas Pechter ning kinnitas, et tiitliga kaasas käiv stipendium läheb väga õigesse kohta, sest laste huvitegevus on Kubjaste peres prioriteetide hulgas ja nii treeningvarustuse soetamine kui ka osalemine erinevatel võistlustel moodustavad pere eelarvest märgatava osa.