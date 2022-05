9-aastane Kaspar vajab abi võitluses leukeemiaga

Luuüdi siirdamine ja raske kiiritus

„Selleks, et saaksime keha jälle vähirakkudest võimalikult puhtaks ja luudi siirdamine oleks võimalik, tehti keemiaravi nii tavalise keemiaga kui ka ühe laste puhul vähekasutatud ravimiga. Tavaline tundub väga kummaline öelda, aga paraku see meie puhul niimoodi oli. See õnneks toimis! 2020. aasta oktoobris sai tol ajal 7-aastane Kaspar 3 päeva järjest hommikul ja õhtul kogu keha kiiritust. Seejärel loovutas Kaspari vanem vend Joosep oma luuüdi, et Kasparil oleks võimalik lõpuks see haigus seljatada. Taastumine võttis aega, aga õnneks oli ilma suuremate probleemideta. Muidugi tal olid haavandid, palavikud, vahepeal ei suutnud süüa-juua, aga see on selle haiguse ja karmi võitluse juures tavaline,“ kõneleb Elina läbielatust.

Möödunud aasta sügisel läks Kaspar läks 8-aastaselt 1. klassi. Kuid 1. klassi lõpuni ta koolis käia enam ei saa, sest vähk leidis koha tema kesknärvisüsteemis ja hakkas jälle paljunema.

„Siin me nüüd oleme – haiglas ja vaatame, mida teha annab. Keemia ei ole lahendust pakkunud. Kiiritus ja siirdamine maksimaalselt sobiva doonoriga on tehtud. Maailmas on osutunud võrdlemisi edukaks CAR-T rakuteraapia, mida kasutada võiks ja mis annaks lootust see haigus võita. Seda saaks nii Eesti kui Soome arstide sõnul teha Soomes, aga haigekassa andis tagasiside, et praegu nemad seda ravi meile võimaldada ei saa,“ räägib Elina viimasest õlekõrrest, mida arstid pojale soovitavad.

Ravivõimalus Soomes

Kaspari raviarst, onko-hematoloog Kristi Lepik ütles, et kuna Kasparil on haigus korduvalt tagasi tulnud, siis on muud ravivõimalused ammendunud ning Kaspar vajab viivitamatult CAR-T rakuravi.