Kuidas ma olin meisterdav, kogu-aeg-olemas ema ja siis läksin tööle. Kolme tütre ema pihtimus

Mu emahinge kriibib see, et ma olin enne see meisterdav ja spontaansete käikude ema, sest see oli nii lihtne – mul oli see aeg. Nüüd on mul suuremad töökohustused ja kodus kõigi jaoks nüüd-ja-kohe olemasolemise aega kordades vähem. Ja spontaanne on palju raskem olla – see nõuab planeerimist ja ajastamist ja need vist on paradoksaalsel kombel spontaansuse vastandid.