Kuidas rasedana endast halb eemal hoida? Vana aja sünnipärimus õpetab niimõndagi

Marit Külv hakkas seda teemat uurima aastatel 2017-2021 Valga Muuseumi näituse „Hälli kiigutaja“ jaoks ettevalmistusi tehes ning on leidnud palju huvitavat. „Lapse kandmise kõige hellem aeg oli raseduse algus, siis sellest ei räägitud. Usuti, et loode saab hinge kahekümnendal elunädalal, raseduse keskel, kui on tunda esimesi liigutusi,“ ütleb Külv.

Külv teeb loengus kokkuvõtte sünnitusabi arengust läbi läinud sajandi kuni tänapäevani välja. 1920 aastatel olid ametlikud ämmamoorid pea igas kihelkonnas, läinud sajandi keskel pandi aga paljud kihelkondlikud maahaiglad kinni ja sünnitusabi hakkas koonduma linnadesse. Aastal 1992 pakkus Eestis sünnitusabi 19 haiglat üle Eesti, praeguseks on neid jäänud 12. „Selliste arengute taustal on olulised kohapealsed ja kogukondlikud tugiteenused rasedatele ja sünnitajatele,“ ütleb Külv.

Külv kirjeldab loengus sünnipärimusega seotud kombeid ja uskumusi. Lapsekandja pidi enese ja lapse kaitseks hoiduma teatud tegevustest. Näiteks ei tohtinud rase naine istuda leivaastjal, veepangel ega puulõhkumispakul. Raseduse alguses seoti ümber kõhu punane lõng ja see jäi sinna sünnituse alguseni. Usuti, et sünnituse ajal tuleb kõigest lahti lasta – võtta ära ehted, lasta valla juuksed, nööbid, sõlmed ja vööd – nii saavat laps kergemini tulla.

Mitmed uskumused ja kombed olid seotud platsentaga – see peideti ära, et kuri silm ega halvad jõud ei saaks last kahjustada. Platsenta pesti puhtaks, pandi valge riide sisse, nabavars keerati keskele. Juurde pandi ka ande, näiteks soola, hõbedat. Kompsukesele tehti ristimärgid ja see mässiti kinni, kuid ilma sõlmeta, sest muidu ei pruukinud naisel enam lapsi sündida. Vastsündinuga toimetades peeti samuti kinni rituaalidest, mis pidid kindlustama lapsele ilusa tuleviku ja hea abieluõnne. Näiteks tõmmati laps enne mähkimist läbi vastassoo rõivastest.