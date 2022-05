ATH-lapse ema: karjumine, löömine ja sõimamine ei ole aktsepteeritav! Lapsevanem peab end kehtestama.

ATH-diagnoosiga lapse vanemad teavad hästi, et nende lühikese süütenööriga laps võib väga ootamatult ja kergesti agressiivseks muutuda, lähedastele liiga tegema hakata, asju lõhkuda ning halvasti ütelda. Kuidas saame me last ja iseend toetada, et sellised olukorrad ei oleks igapäevased?