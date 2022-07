Kuidas aidata hulkuv noor rajale tagasi?

Eestis eraldatakse probleemsetest peredest ligi 250 last aastas, aga vaja oleks neid eraldada märksa enam ja tihti ka varem, hindab Siiri. „Väga keeruline on aidata normaalsesse ellu tagasi 13–14aastast last, kel pole usaldust ega austust ühegi täiskasvanu vastu, sest ükski täiskasvanu, kellega ta kokku on puutunud, pole usaldust ega austust väärt olnud. Eraldada tuleb siis, kui on veel võimalik lapses midagi muuta.“ Paraku ei pruugi ka sel juhul asjad ladusalt minna.